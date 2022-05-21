Шукала в полі серед трупів: мама українського бійця вивезла сама тіло сина в багажнику з-під Херсона

Окупанти вбили Максима / 20 хвилин. Вінниця

У Вінницькій області на початку березня попрощалися з 20-річним військовим Максимом Купрійчуком, загиблим у другий день війни під Херсоном.

Як пише видання 20 хвилин. Вінниця, мати героя Людмила Купрійчук розповіла, як удвох з батьком Максима відвозили його тіло з окупованої території.

Максим Купрійчук загинув 25 лютого разом з побратимами біля села Томарине під Херсоном. Колону військової техніки обстріляли окупанти.

"25 лютого їх загін потрапив під обстріли, проте всі дивом уціліли. Після цього - хто пересів на БТР, хто втік у поле. У БТР сталося пряме влучення снарядом. Хлопці живцем згоріли. Максим помер від осколкового поранення в голову", - розповіла мати загиблого.

Його тіло батьки виявили біля заповідника Шилова Балка. Вони ризикнули і поїхали самі на передову шукати сина. У перші дні війни їм це вдалося, хоча ризик був величезний.

"Я подзвонила в бригаду, мені сказали чекати, тому що зелених коридорів немає, тіла вивезти неможливо. Мені подзвонив батько Максима і запитав: "їдемо?". І ми поїхали. У Херсон ми доїхали за сім годин. Спочатку шукали по лікарнях, думали, може просто поранення ... всі дивувалися, як ми так ризикували, перед нами на шляху сім'ю розстріляли... але нам втрачати вже було нічого", - розповіла Людмила.

"Зустрілися з днровцем. Той сказав - знайдете тіло, то заберете. Ми приблизно знали, де знаходиться наша дитина. Нам товариш Максима розповів, йому пощастило вціліти під час обстрілу. І ми шукали в полі серед трупів, а поруч проходила колона з рашистською символікою Z", - додала мати героя.

Спочатку Максима не могли знайти і у батьків з'явилася надія, що він уцілів. Однак батько впізнав бійця з татуювання на руці.

"Довго шукав, як ось зупинився у загиблого воїна. Особи не впізнати, бо снаряд влучив у голову. Розірвав бушлат, побачив татуювання на руці у сина - і від відчаю сів на землю. І тоді я почала кричати від болю на все поле. А днровець до мене підходить і питає: "А як ви ставитеся до цієї війни?". Я його запитала, що він хоче почути в той момент, коли ми тільки що знайшли тіло нашого 20-річного сина? Люди теж хотіли вивезти наших загиблих з поля, а той цинічно посміхнувся: "Навіщо? Нехай валяються", - розповіла жінка.

Чоловік Людмили замотав сина в ковдру і поклав тіло в багажник. Так і привезли Максима в рідну Вінницьку область. Наступного дня бійця поховали як героя.

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