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Пекло під Херсоном: рашисти розстрілюють авто з людьми, які рятуються від окупації

18 травня 2022, 16:30

Авто стоять по кілька діб, а виснажені люди страждають від нестачі їжі, води і відпочинку.

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У Херсонській області окупанти блокують авто з людьми / most.ks.ua

Тисячі автомобілів з дітьми, жінками та літніми людьми, які намагаються виїхати з населених пунктів Херсонської області, що знаходяться під російською окупацією, у бік підконтрольної Україні території, не пропускають загарбники, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"Авто стоять по кілька діб, а виснажені люди страждають від нестачі їжі, води і відпочинку. Крім цього, існує постійна небезпека обстрілів окупантами. Днями рашисти відкрили вогонь по колоні автомобілів, що намагалася виїхати з міста. Від пострілу в голову загинув волонтер Антон Кушнір, який займався доставкою гуманітарних вантажів, оскільки недалеко проходить лінія фронту і постійно ведуться бої", - написала вона в Telegram.

Денісова підкреслила, що дії військових РФ є грубим порушенням ст.49 Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни, а вбивства мирного населення є військовими злочинами і злочинами проти людяності відповідно до ст. ст. 7 і 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів і порушень РФ прав людини в Україні", - закликала вона.

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Окупанти вбили жителя Херсона, його сестру важко поранили

Рашисти розстріляли автомобіль директора Херсонського автосалону Вольво Антона Кушніра. Чоловік загинув, його сестра отримала поранення. Про це повідомляє місцеве видання Мост.

"Антон, з яким, крім сестри, в одній машині знаходилися також жінки і діти, намагався виїхати з Херсона в Миколаїв. Проїхавши після блокпоста 20-30 км, люди, які намагалися виїхати, побачили, як з боку дороги раптово вилетіли сигнальні ракети, почалися автоматні черги і обстріл. Авто Антона зупинилося, з нього випала його сестра. Мікроавтобус їх також був обстріляний, бак-пробитий. Антону пострілом розірвало голову. Сестру поранило уламками від голови брата. На крики волонтера "Ми цивільні!" вийшли військові з посадки, і стріляв без краплі співчуття сказав: "Ой бл*, я по колесах стріляв. Ну що ви хочете - війна! У нас наказ — розстрілювати всіх, хто їде по цій дорозі".

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/ most.ks.ua

Відомо, що тіло загиблого Антона Кушніра і його машину окупанти не дозволили забрати. Є версія, що його поховали місцеві жителі.

Дивіться онлайн новини Херсона

16 травня під час спроби виїзду з окупованого Херсона на російській міні вибухнула ще місцева мешканка Олена Корбило.

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Херсонська область війна Росії та України
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