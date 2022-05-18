Пекло під Херсоном: рашисти розстрілюють авто з людьми, які рятуються від окупації

У Херсонській області окупанти блокують авто з людьми / most.ks.ua

Тисячі автомобілів з дітьми, жінками та літніми людьми, які намагаються виїхати з населених пунктів Херсонської області, що знаходяться під російською окупацією, у бік підконтрольної Україні території, не пропускають загарбники, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"Авто стоять по кілька діб, а виснажені люди страждають від нестачі їжі, води і відпочинку. Крім цього, існує постійна небезпека обстрілів окупантами. Днями рашисти відкрили вогонь по колоні автомобілів, що намагалася виїхати з міста. Від пострілу в голову загинув волонтер Антон Кушнір, який займався доставкою гуманітарних вантажів, оскільки недалеко проходить лінія фронту і постійно ведуться бої", - написала вона в Telegram.

Денісова підкреслила, що дії військових РФ є грубим порушенням ст.49 Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни, а вбивства мирного населення є військовими злочинами і злочинами проти людяності відповідно до ст. ст. 7 і 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів і порушень РФ прав людини в Україні", - закликала вона.

Окупанти вбили жителя Херсона, його сестру важко поранили

Рашисти розстріляли автомобіль директора Херсонського автосалону Вольво Антона Кушніра. Чоловік загинув, його сестра отримала поранення. Про це повідомляє місцеве видання Мост.

"Антон, з яким, крім сестри, в одній машині знаходилися також жінки і діти, намагався виїхати з Херсона в Миколаїв. Проїхавши після блокпоста 20-30 км, люди, які намагалися виїхати, побачили, як з боку дороги раптово вилетіли сигнальні ракети, почалися автоматні черги і обстріл. Авто Антона зупинилося, з нього випала його сестра. Мікроавтобус їх також був обстріляний, бак-пробитий. Антону пострілом розірвало голову. Сестру поранило уламками від голови брата. На крики волонтера "Ми цивільні!" вийшли військові з посадки, і стріляв без краплі співчуття сказав: "Ой бл*, я по колесах стріляв. Ну що ви хочете - війна! У нас наказ — розстрілювати всіх, хто їде по цій дорозі".

/ most.ks.ua

Відомо, що тіло загиблого Антона Кушніра і його машину окупанти не дозволили забрати. Є версія, що його поховали місцеві жителі.

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16 травня під час спроби виїзду з окупованого Херсона на російській міні вибухнула ще місцева мешканка Олена Корбило.

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