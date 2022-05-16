Чому Путін відмовляється від переговорів із Зеленським: відповідь ОП

Путін каже світовим лідерам , що час для переговорів із Зеленським ще не настав / прес-служба ОП

Президент Росії Володимир Путін заявляє деяким світовим лідерам, що час для переговорі з президентом України для припинення війни ще не настав.

У Зеленського вважають, що Путін чекає хоч якоїсь перемоги на фронті, заявив заступник голови ОП України Ігоря Жовква в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що Зеленський неодноразово висловлював готовність до прямих переговорів з Путіним.

"Ми прекрасно знаємо, що кілька лідерів і держав зверталися до президента Путіна з таким проханням, закликом сісти за стіл переговорів. Але, на жаль, й досі він не готовий, більше того, деяким лідерам він каже, що час ще не настав", - зазначив Жовква.

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Він висловив думку, що можливо, Росія все ще сподівається здобути хоч якісь перемоги на фронті, щоб посилити свої позиції на переговорах. Водночас він запевнив, що росіянам не вдасться цього досягти.

Війна Росії проти України

Журналісти британського телеканалу Sky News вважають, що нездатність Росії захопити Харків може вплинути на плани військ РФ по захопленню Донбасу. Як вважають фахівці, успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області і подальше просування може загрожувати лініях постачання угруповання окупантів на Донбасі. Причому російські загарбники і раніше стикалися з серйозними проблемами в постачанні своєї армії, в результаті чого російські військові кидали бойову техніку.

Аналітики Інституту вивчення війни в США стверджують, що Путін може анексувати захоплені території України на півдні та сході України - частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Росія, у відповідь на контрнаступ армії України, може загрожувати застосуванням ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не визнає так звану "автономію" Донецької та Луганської областей та окупований Крим територією РФ. Українська держава могла б тільки перенести рішення по Криму до тих пір, поки не закінчиться гаряча фаза війни.

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