Путін може анексувати Донбас, Херсонщину та Запоріжчину і вибухнути ядерною погрозою - ISW

Російський президент Володимир Путін, ймовірно, планує анексувати окуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Так зване "включення" цих українських територій до складу РФ, згідно з логікою Кремля, означатиме поширення на них доктрини про ядерну зброю, яку Москва пригрозить застосувати для того, щоб не допустити їх звільнення військами України. Можуть бути "приєднані" також невизнані Південна Осетія у Грузії та Придністров'я у Молдові. Росія не досягає своїх цілей на війні проти України, тому може піти на реалізацію такого плану для збереження захоплених земель. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Як вважають експерти Institute for the Study of War, Москва, ймовірно, планує анексувати захоплені території на півдні та сході України. І тоді в Кремлі нібито вважатимуть, що і на ці землі поширюється доктрина РФ про ядерну зброю, яка, згідно з документом, застосовується для захисту своїх територій.

Москва може анексувати Донбас, Херсонську та Запорізьку області

Вказується, що такий сценарій розвитку подій загрожує Україні та країнам-партнерам ядерною атакою у тому випадку, якщо ЗСУ продовжуватимуть контрнаступальні дії. Можливо, Путін думає, що загроза ядерного удару може змусити зупинити стримування російської агресії.

Крім того, крім захоплених частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, Москва може анексувати і Південну Осетію у Грузії, а також окуповане Придністров'я у Молдові.

Кремль, ймовірно, планує анексувати більшу частину української території, на даний час окупованої російськими військами, — частини Херсонської та Запорізької областей на півдні і райони Донецької та Луганської областей на сході, які контролюють російські війська і їх маріонетки. Москва може також анексувати інші проксі-"держави" Кремля, такі як Південна Осетія (у Грузії) і Придністров'я (у Молдові)", - вважають в ISW.

На захоплених територіях Росія може влаштувати розправи

Американські аналітики стверджують, що на окупованих територіях Росія замінить місцеві ЗМІ на свої пропагандистські ресурси, впровадить обмеження щодо Інтернету і мобільних мереж, запустить рубль, і буде викрадати, вбивати і замінювати місцевих чиновників на колаборантів.

Також окупанти можуть влаштовувати розправи щодо проукраїнських активістів і партизанів.

Ядерна зброя може використовуватися, щоб ЗСУ не змогли звільнити захоплені РФ території

На думку експертів, Росія ще не досягла своїх цілей щодо окупації всього Донбасу, і навряд чи окупантам це вдасться. Якщо Путін побачить слабкість своїх військ на полі бою, він постарається якомога швидше анексувати території і запустити ядерне стримування. Метою у такому випадку буде спроба збереження окупованих українських земель.

У той же час, припускають аналітики, якщо в Кремлі побачать, що армія РФ здатна наступати, анексію відкладуть, а російські війська спробують захопити більше українських територій. І тоді, в умовах поганого управління російськими військами і контрнаступу ЗСУ, окупантам загрожує колапс. При цьому росіяни можуть тимчасово не наступати з метою поповнення своїх лав мобілізаційним резервом.

Війна Росії проти України

У військах РФ у другій половині квітня оголосили про початок другої фази своєї, мовляв, "спеціальної військової операції" проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що в рамках наступної хвилі наступу росіяни мають намір захопити всі райони Донбасу, південні регіони України і створити коридор до вже окупованого у 2014 році Криму.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня війська України можуть піти в масштабний наступ на позиції російських окупантів. За його словами, до кінця травня-початку червня ЗСУ повинні отримати важке озброєння від Заходу. Україна очікує, коли постачання дозволять перейти до реалізації мети.

Радник глави МВС Віктор Андрусів сказав, що Росія не може реалізувати свої плани щодо оточенню військ України. У районі Херсонщини наступ окупантів заглох, а на півночі Харківщини українська армія може перекрити їм тили. Згідно з його прогнозом, росіяни вже за 10 днів можуть припинити активний наступ на фронті і перейти до так званої "повзучої окупації".

