УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Контрнаступ українців у Харківській області зруйнує плани окупантів на Донбасі - Sky News

16 травня 2022, 11:28

Перебуваючи в Харкові, західні журналісти особисто бачили сліди від влучень російських "Градів", а пізніше почули гул у відповідь артилерійського удару ЗСУ.

Харків, снаряди
Контрнаступ українців у Харківській області зруйнує плани окупантів / колаж УНІАН

Успішна оборона ЗСУ Харкова і подальший контрнаступ, по всій видимості, стане ще одним поворотним момент на їх користь у протистоянні ворогові. Він означає, що українські сили оборони можуть загрожувати амбіціям РФ на Донбасі.Про це йдеться в матеріалі британського каналу Sky News.

Іноземні журналісти, які побували в місті, відзначили, що українці майже три місяці відбивали спроби окупантів захопити Харків. І безліч його жителів досі змушені ховатися під землею.

"Росія хотіла захопити друге за величиною місто України. Їй це не вдалося, але повертатися на поверхню людям все ще може бути небезпечно", – підкреслили журналісти.

Хоча нині обидві сторони ведуть артдуелі, сили окупантів були далеко відкинуті від обласного центру. Експерти називають це важливою віхою у війні і ще одним поворотним моментом на користь України.

На думку фахівців, ситуація склалася так, що зараз ЗСУ можуть просунутися далі на схід, погрожуючи лініях постачання російському угрупованню на Донбасі. Протягом усіх бойових дій агресори і так страждали від поганої логістики, постійно стикаючись з величезними проблемами з постачанням своєї армії. Які доходили до такої міри, що окупанти масово кидали техніку через брак палива.

читайте такожОкупанти відмовилися від Харкова, але місто має бути "фортецею" - Жданов

Нагадаємо, 15 травня голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов заявляв, що ЗСУ проводять операцію і відтісняють російських окупантів до кордону з РФ на півночі. За його словами, після успішного проведення контратаки українські війська перейдуть до звільнення інших територій.

До того головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оголосив про початок тактичних контрнаступних дій української армії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили про звільнення низки населених пунктів у Харківській області – Олександрівки, Федорівки, Українки, Шестакове, Перемоги та частини села Черкаські Тишки.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
новини Харкова новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Єдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпекиЄдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпеки Під Києвом пронісся величезний смерч: з'явилося відео природного явищаПід Києвом пронісся величезний смерч: з'явилося відео природного явища Місячне затемнення 16 травня 2022: Ракам - радість, Стрільцям - віщий сон, Рибам - переїзд назавждиМісячне затемнення 16 травня 2022: Ракам - радість, Стрільцям - віщий сон, Рибам - переїзд назавжди Як позбутися від цвілі: 3 прості, але перевірені способиЯк позбутися від цвілі: 3 прості, але перевірені способи "Нелюди хочуть переписати історію": Лариса Доліна принизила Україну в інтерв'ю про Донбас"Нелюди хочуть переписати історію": Лариса Доліна принизила Україну в інтерв'ю про Донбас
Підтримайте Главред

Останні новини

12:01

"Нема діла - нема тіла": Арестович похвалив росіян за підпал військкоматів

11:28

"Почнемо з Бєлгорода!": Потап попередив росіян про повернення Краснодарського краю Україні

11:28

Контрнаступ українців у Харківській області зруйнує плани окупантів на Донбасі - Sky NewsВідео

11:25

80 днів війни: у чому Україна вже перемогла ПутінаПогляд

11:21

Вишиванка і хліб з сіллю: Собчак показала інтер'єр нового будинку з мозаїкою

Реклама
10:53

Рашисти ганебно тікають з поля бою: контрнаступ ЗСУ неможливо зупинити - ДенисенкоВідео

10:52

Окупанти вдарили по Одещині ракетами зі стратегічної авіації: троє постраждалих, серед них дитина

10:40

Кіт з Бучі, який пробув у полоні окупантів 80 днів, повернувся до господарів

10:40

Боїться "відповіді" і санкцій: у британській розвідці пояснили, чому Лукашенко не хоче воювати з УкраїноюВідео

10:35

"Не можу жити без батьків": на Київщині 12-річний хлопчик розповів про жахи окупації у щоденнику

10:12

Через дурість командування втратили сотні людей: у NYT розповіли про крах окупантів під Білогорівкою

09:35

Глава нацжюрі від України на Євробаченні-2022 виправдався за 0 балів для Польщі

09:33

ЗСУ потужно вдарили артилерією по окупантам на Херсонщині: у росіян помітні втратиВідео

09:16

Коли буде достатньо зброї: ЗСУ підуть в активний контрнаступ в середині літа – АрестовичВідео

09:11

Чому Путіна скоро знесутьПогляд

09:00

"Недолуге рішення журі": Сумська втрутилася в скандал з голосуванням на Євробаченні-2022

08:43

"Нема чого по сіяному їздити": артилеристи ЗСУ яскраво знищили колону окупантівВідео

08:41

Коли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихідний

08:32

Чорнобаївка - 20: ЗСУ ювілейний раз "накрили" росіян під ХерсономВідео

08:29

Гороскоп на сьогодні 16 травня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам – сумнівні знайомства, Рибам-вороги

Реклама
08:10

"Вже не мачо, а кульгава качка": Гудков розповів, коли усунуть ПутінаВідео

07:59

Глава Пентагону повідомив Резнікову, про що говорив з ШойгуВідео

07:25

Спробує забрати всю Луганщину, кинувши позиції біля Харкова: аналітики США озвучили наступні кроки РФВідео

06:37

"Путін не погоджується": в Міноборони назвали головну проблему у порятунку воїнів з АзовсталіВідео

06:31

Чотири причини, чому Путін не натисне ядерну кнопкуПогляд

05:00

ЗСУ військам Білорусі не по зубах: якщо Лукашенко нападе, він ризикує втратити владу - ЖдановВідео

04:33

Як підготувати рис для смачного та розсипчастого плову: секрет від кулінара

04:06

Роспропаганда в шпагаті: Анастасія Волочкова зізналася в коханні Путіну

03:27

Один крок Путіна запустить Третю світову: РФ і Захід по-різному сприймають призначення ядерної зброїВідео

03:07

Не перемогою на Євробаченні: чим найбільше пишається Стефанія Олега ПсюкаВідео

02:55

Якщо у вас немає витяжки: 4 способи позбутися неприємного запаху на кухні

02:23

Князь темряви стане дідусем: молодша донька Оззі Осборна оголосила про вагітність

02:23

Гороскоп Таро на тиждень 16-22 травня: Дівам - грошова удача, Скорпіонам - щасливі моменти

01:55

В Україну йде рекордна для цього сезону спека: де і коли вдарить +32

01:41

Чоловік Ірини Білик, за якого заступалася співачка, анонсував концерт у РосіїВідео

01:32

Які міста України стануть об'єктом номер один для російських агресорів - військовий експертВідео

00:51

Прикмети на 16 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:41

"Мурат з України": колишній чоловік замовчуючої війну Ані Лорак підтримує Україну

00:37

Українських активістів у Криму "викуповують" у місцевих чиновників

00:31

Збройні сили України вийшли на кордон з Росією у Харківській областіВідео

Реклама
00:20

Зеленський призначив нового командувача Силами терроборони ЗСУ

00:11

Яке сало абсолютно не підходить для засолювання: як його обрати

15 травня, неділя
23:30

Телефонуйте рідним: у Луганській області знову запрацював мобільний зв'язок

23:23

Борна кислота - запорука шикарного врожаю огірків: як застосовувати копійчаний засіб

23:17

В Україні сильно похолодає: синоптики назвали найхолодніший деньВідео

23:04

"Тупі курки і півні": Гордон жорстко наїхав на Кіркорова, Баскова і КорольовуВідео

22:42

У НАТО зізналися, чи будуть й надалі надавати військову допомогу Україні

22:18

Путін може анексувати Донбас, Херсонщину та Запоріжчину і вибухнути ядерною погрозою - ISWВідео

22:17

"Пекло зійшло на землю": на Азовсталі загинуло як мінімум 15 жінокВідео

22:15

"Поставила не 10 балів, а на десяте місце Польщу": Ірина Федишин потрапила в новий скандалВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти