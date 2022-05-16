Контрнаступ українців у Харківській області зруйнує плани окупантів на Донбасі - Sky News

Контрнаступ українців у Харківській області зруйнує плани окупантів / колаж УНІАН

Успішна оборона ЗСУ Харкова і подальший контрнаступ, по всій видимості, стане ще одним поворотним момент на їх користь у протистоянні ворогові. Він означає, що українські сили оборони можуть загрожувати амбіціям РФ на Донбасі.Про це йдеться в матеріалі британського каналу Sky News.

Іноземні журналісти, які побували в місті, відзначили, що українці майже три місяці відбивали спроби окупантів захопити Харків. І безліч його жителів досі змушені ховатися під землею.

"Росія хотіла захопити друге за величиною місто України. Їй це не вдалося, але повертатися на поверхню людям все ще може бути небезпечно", – підкреслили журналісти.

Хоча нині обидві сторони ведуть артдуелі, сили окупантів були далеко відкинуті від обласного центру. Експерти називають це важливою віхою у війні і ще одним поворотним моментом на користь України.

На думку фахівців, ситуація склалася так, що зараз ЗСУ можуть просунутися далі на схід, погрожуючи лініях постачання російському угрупованню на Донбасі. Протягом усіх бойових дій агресори і так страждали від поганої логістики, постійно стикаючись з величезними проблемами з постачанням своєї армії. Які доходили до такої міри, що окупанти масово кидали техніку через брак палива.

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Нагадаємо, 15 травня голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов заявляв, що ЗСУ проводять операцію і відтісняють російських окупантів до кордону з РФ на півночі. За його словами, після успішного проведення контратаки українські війська перейдуть до звільнення інших територій.

До того головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оголосив про початок тактичних контрнаступних дій української армії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили про звільнення низки населених пунктів у Харківській області – Олександрівки, Федорівки, Українки, Шестакове, Перемоги та частини села Черкаські Тишки.

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