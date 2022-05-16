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"Поступки" щодо Криму та Донбасу в обмін на зупинку війни: в МЗС зробили заяву про позицію Києва

16 травня 2022, 21:33

Питання про те, що треба зробити для припинення вогню і закінчення війни, потрібно ставити не Україні, а Росії, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Україна не віддаватиме Росії Крим та Донбас - Кулеба / Reuters

Україна не піде на поступки щодо приналежності Криму і Донбасу в обмін на припинення вогню або закінчення військових дій. Питання щодо зупинки війни потрібно ставити Москві, а не Києву. Українська держава вже погоджувалася на компроміси, що частково призвело до нинішньої війни. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю Bloomberg він сказав про те, що минулі компроміси частково стали причиною нинішніх повномасштабних військових дій Росії проти України. Київ не вважає Крим та Донбас "розмінною монетою" на перемовинах з Москвою, і не піде на такі поступки.

читайте такожАрмія України звільнить Крим та Донбас: Жданов назвав терміни і умови потужного контрнаступуЗамість того, щоб говорити про поступки української сторони, слід запитати у російської влади, що вони готові зробити для припинення війни.

"Замість того щоб питати, що Україна повинна зробити для припинення вогню, для закінчення війни, це питання потрібно задати Росії", - сказав Кулеба.

Також він додав, що Кримський півострів, а також Донецька та Луганська області повинні належати українській державі.

"Ми хочемо, щоб все належало нам, залишилося за нами", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Дивіться відео Главред - Зеленський заявив, що Україна не піде на компроміси щодо Криму

Війна Росії проти України

Журналісти британського телеканалу Sky News вважають, що нездатність Росії захопити Харків може вплинути на плани військ РФ щодо захоплення Донбасу. Як вважають фахівці, успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській області і подальше просування може загрожувати лініям забезпечення угруповання окупантів на Донбасі. Причому російські загарбники і раніше стикалися з серйозними проблемами в забезпеченні своєї армії, в результаті чого російські військові кидали бойову техніку.

Аналітики Інституту вивчення війни у США стверджують, що Путін може анексувати захоплені території України на півдні та сході України - частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Росія, у відповідь на контрнаступ армії України, може загрожувати застосуванням ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не визнає так звану "автономію" Донецької та Луганської областей та окупований Крим територією РФ. Українська держава могла б тільки перенести рішення щодо Криму допоки, доки не закінчиться гаряча фаза війни.

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