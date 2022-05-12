В ОП розповіли про переговори щодо нової евакуації: кого можуть вивезти з Азовсталі

Окупанти штурмують завод Азовсталь / t.me/polkazov

Тривають переговори про евакуацію з заводу Азовсталь медичних працівників і поранених, а також людей з інших частин Маріуполя, розповіла на брифінгу координатор дій з гуманітарних коридорів від Офісу президента Тетяна Ломакіна.

"Зараз ведуться переговори про можливий другий етап гуманітарної операції з порятунку медичних працівників і поранених - близько 500 осіб, а також про відкриття гуманітарних коридорів, яких потребують самі маріупольці", - підкреслила вона.

За словами Ломакіної, в місті все ще знаходяться кілька тисяч людей, в основному - літні люди, жінки і діти.

"Вони всі чекають порятунку, і Україна буде робити все можливе, щоб відкрити гуманітарний коридор і допомагати людям виїхати на мирні території України", - додала представник ОП.

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Оборона Азовсталі

За минулу добу на територію меткомбінату Азовсталь (Маріуполь Донецької обл.) було здійснено 34 авіанальоти, в тому числі вісім - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк Азов.

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території Азовсталі вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

На початку травня російські окупанти змогли прорватися на територію комбінату Азовтсаль.

Раніше російські війська наносили авіаудари по комплексу споруд заводу Азовсталь, в підвалах яких ховаються українські військові і цивільні.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.

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