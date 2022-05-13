Україна ніколи не визнає "автономію" Донбасу і Крим частиною РФ - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Україна ніколи не визнає "автономію" для Донбасу, яку пропонує Росія, захоплюючи території і вбиваючи людей, заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1 він зазначив, що про автономію Донбасу не може йти мова, коли воду туди поставляє Україна, а Росія зруйнувала зараз ту частину, яку контролювала Україна.

"Зараз вони визнали території Донбасу окремими республіками, які не входять до складу України. Росія заявила, що всі населені пункти Донецької та Луганської областей - "це все наша земля". А тепер нібито очищають Донбас від нацистів. Все з ніг на голову перевернуто", - сказав президент України. Він додав, що Росія не вела мову про якусь автономію, а просто пішла забрати території.

"У чому тут питання - перед тим, як говорити про той чи інший формат цих територій, не можна було вбити десятки тисяч людей. Ось у чому проблема. Вони вбили, зруйнували і кажуть-давайте тепер автономію. Ми ніколи не визнаємо їх автономію", - підкреслив Зеленський.

Він також каже, що Україна ніколи не визнає Крим частиною Росії.

"Ми ніколи не визнаємо Крим частиною Російської Федерації. Ми готові говорити з РФ, що не на час рішення по Криму. Йде війна, до часу - людські життя. Давайте відставимо це питання, якщо воно болюче, ускладнює процес переговорів, процес зустрічі Президентів України і Росії", - сказав Зеленський.

За його словами, "наша делегація в Туреччині пропонувала відставити його, але не назавжди пропонували, що наші держави повинні врегулювати питання Криму протягом 10 років . Ми не почули відповіді на це питання".

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Раніше Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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