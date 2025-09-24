"Це несправедливо і неможливо": Трамп переглянув підхід до України

Володимир Зеленський розповів про зміну позиції президента США щодо обміну територій між Україною та РФ.

Зеленський і Трамп провели переговори в Нью-Йорку / Колаж: Главред, фото: x.com/whitehouse, ОП

Коротко:

Зеленський назвав свою розмову з Трампом "хорошою"

Лідери зустрілися 23 вересня в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН

Обговорювали шляхи завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп, імовірно, змінив позицію щодо. України. Глава Білого дому розуміє, що Київ на може обмінятися територіями з країною-агресором Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Лідер України зазначив, що в нього відбулася гарна розмова з президентом Трампом.

"На мою думку, на сьогодні Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це несправедливо і неможливо. Я думаю, що його (Трампа. - ред.) позиція змінилася", - сказав Зеленський.

Дивіться відео - Зеленський прокоментував зустріч із Трампом:

Як відомо, 23 вересня, Зеленський провів зустріч із Трампом у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Лідери обговорювали перспективи завершення війни в Україні.

Після зустрічі Білий дім опублікував у соцмережі Х фото зустрічі Зеленського з Трампом. У пості - комплімент президенту України, який йому зробив глава США.

"Він смілива людина, яка веде надзвичайно важку боротьбу", - йдеться в повідомленні.

Трамп зробив гучну заяву про кордони 1991 року - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після переговорів із Володимиром Зеленським заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані Росією території за допомогою ЄС і НАТО. Про це він написав у дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має всі можливості боротися і отримати всю Україну в її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, цілком реальне. Чому б ні?", - написав президент США.

Пізніше в інтерв'ю Fox News Зеленський прокоментував допис Трампа у Truth Social і заявив, що був трохи здивований позитивним тоном лідера США. Однак, за його словами, це дає сигнал про готовність Америки підтримувати Україну до кінця війни.

Дивіться відео - Зеленський відреагував на заяву Трампа про кордони 1991 року:

"Обмін територіями" між Україною та РФ - новини за темою:

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни написали, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, спробує повернути Україні окуповані райони Херсонської та Запорізької областей. Географічне положення цих регіонів дає їм розширений вихід до Дніпра і Чорного моря, що підвищує їхню цінність.

Україна не розглядає сценарії передачі Росії територій в обмін на завершення війни, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Конституція України містить усі відповіді на це питання.

У Путіна "не збираються" повертати Україні території в Херсонській таЗапорізькій областях, вважають журналісти The Washington Post. Причина - так званий сухопутний коридор окупантів, який через області йде в захоплений Крим.

Чи може Україна вийти на кордони 199 року: думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що на сьогодні повернення України до кордонів 1991 року є нереалістичним, але це не означає, що такий сценарій є абсолютно неможливим.

Горбач припускає, що Україна зможе вийти на свої кордони 1991 року, якщо відбудеться крах у Росії, зокрема падіння політичного керівництва та розпад системи управління.

"Тобто коли буде щось аналогічне розпаду СРСР або навіть краху Російської імперії 1917 року. Внутрішні заворушення, внутрішній безлад і відсутність волі утримувати ці території або захищати їх - саме такі умови мають скластися. Тоді солдати, які перебувають на окупованій частині України, заберуть зброю і повернуться додому, щоб там розв‘язувати проблеми, наприклад, боротися за власність, владу, престиж, їжу тощо", - заявив Горбач під час чату на Главреді.

Інші новини:

