Політолог розповів, що стало "останньою краплею" для звільнення Баканова

Володимир Фесенко відреагував на звільнення Баканова і Венедиктової / Главред

Звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ було прогнозованим, розповів політолог Володимир Фесенко в коментарі УНІАН.

"По Баканову все зрозуміло. Все йшло до цього. І натяки на те, витоки про можливість такого рішення і навіть коментар Зеленського, що зараз здійснюється аудит по службі безпеки України і по інших державних інститутах", - сказав Фесенко.

Також експерт він висловив думку, що Зеленський "схильний до досить радикальних кадрових рішень".

"Це не є великою сенсацією. Але, безумовно, одночасне звільнення і керівника СБУ і генпрокурора - це топ-новина", - зазначив експерт.

Усунення Баканова він вважає "закономірним".

"Я думаю, головна причина - це кадрові помилки. Остання крапля, яка, думаю, все вирішила - це арешт голови СБУ по Криму... Але ми знаємо, яка була історія з керівником Служби внутрішньої безпеки в СБУ, заступником голови СБУ і по деяким іншим, по харківському керівнику СБУ, тощо", - сказав Фесенко.

Щодо рішення про звільнення Венедіктової, зазначив він,"це складніше".

"Я так розумію, що претензії певні були по роботі Офісу генпрокурора. І до початку великої війни... Коли розпочиналася справа Медведчука-Порошенка в кінці минулого року, і історії, які були в січні, було очевидно: претензії до роботи Генпрокуратури були. Просто початок війни це відклав, не до цього було", - зазначив політолог.

Фесенко також не виключив, що могли бути певні претензії до роботи Офісу генпрокурора під час повномасштабної війни, про співпрацю з міжнародними партнерами України в питанні документування та розслідування військових злочинів Росії.

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"По Баканову - це більш закономірна ситуація, до цього все йшло. А ось по Венедіктовій, можливо, той же аудит виявив досить серйозні прорахунки, і тому Зеленський пішов на звільнення", - зазначив експерт.

Фесенко також не виключив, що хвиля кадрових змін може продовжитися, зокрема в уряді.

Звільнення Баканова і Венедіктової

Президент Володимир Зеленський у неділю, 17 липня, відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і призначив їй заміну.

Також був звільнений і очільник СБУ Іван Баканов.

Відомо, що в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Хто такий Олексій Симоненко

Відомо, що призначений в.о. генпрокурора після звільнення Венедіктової - Олексій Симоненко - є одним з її заступників. На цій посаді він був з 27 березня 2020 року. Саме він підписував підозру в держзраді експрезиденту Петру Порошенку. Оскільки Венедіктова тоді перебувала у відлпустці.

До Майдану при президенті Вікторі Януковичі він працював у Службі безпеки України і отримав від нього низку нагород. Має звання Заслуженого юриста, а також медалі за відзнаки в службі.

Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в 1998 році. До 2006 року працював в органах прокуратури Києва, обіймав посади помічника прокурора, слідчого, старшого помічника прокурора та старшого слідчого прокуратури.

У 2006-2010 роки працював в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого з особливо важливих справ, старшого помічника прокурора, начальника слідчого відділу та начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ.

З 2010 по 2018 проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.

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