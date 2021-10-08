УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Профінансували "ЛДНР" на 200 млн гривень: Венедіктова розкрила деталі нової справи Медведчука

8 октября 2021, 18:30

Для Медведчука проситимуть арешт і заставу на 1 млрд гривень.

Віктор Медведчук, суд
Віктор Медведчук / УНІАН

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що за даними слідства, у справі про державну зраду нардепа Віктора Медведчука йдеться про те, що українська сторона на поставках вугілля профінансувала проросійських терористів на окупованому Донбасі на 200 млн гривень.

За її словами, у справі фігурують також вищі посадові особи України та Нацбанку. Соратник Медведчука бізнесмен Олег Кузяра виступав фактично посередником між українською стороною і ватажками окупантів, відкривав банківські рахунки, укладав договори на поставку вугілля і так далі.

"Про всі ці процеси Віктор Медведчук доповідав вищому керівництву Російської Федерації, яке регулювало поставки таким чином, щоб грошей вистачало для "ДНР" і "ЛНР", - зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що Кузяра вже перебуває під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 500 млн гривень.

"В цілому проросійських терористів профінансували на 200 млн гривень", - підкреслила Венедіктова.

Реклама

Вона додала, що серед фігурантів Медведчук, Кузяра, вищі посадові особи України, Національного банку, керівники терористів і представники влади в Росії.

Прокуратура в суді попросить для Віктора Медведчука утримання під вартою. Також проситимуть призначити альтернативу у вигляді застави на суму 1 млрд гривень.

Читайте такжеСуд продовжив Медведчуку домашній арешт

"Не можна по такій категорії справ йти безальтернативно. Тому прокуратура піде з клопотанням про утримання під вартою або із заставою в 1 млрд гривень", - зазначила генпрокурор на брифінгу.

Вона уточнила, що такий розмір застави прокуратура визначила з урахуванням того, що стосовно другого фігуранта справи Олега Кузяри йшли до суду з таким же клопотанням.

Справа проти Медведчука

8 жовтня народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили нову підозру. Його вже підозрюють у держзраді.

Нова підозра у державній зраді та пособництві тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

viber
Віктор Медведчук Ірина Венедіктова
Зараз ви переглядаєте новину «Профінансували "ЛДНР" на 200 млн гривень: Венедіктова розкрила деталі нової справи Медведчука». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильнішеУ моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Гороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний романГороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний роман Зірка "Службового роману" померла від коронавірусуЗірка "Службового роману" померла від коронавірусу В Україні хочуть посилити карантин: транспорт і кафе тільки за наявності COVID-сертифікатаВ Україні хочуть посилити карантин: транспорт і кафе тільки за наявності COVID-сертифіката У Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артистаУ Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артиста

Последние новости

20:00

Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників

19:59

Здоров'я королеви похитнулося: Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ Фото Видео

19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

Реклама
18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

Реклама
16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

Реклама
13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять