Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ

Баканова звільнили з посади голови СБУ / УНІАН

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада України звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України

"За" проголосували 265 народних депутатів.

18 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Самого Івана Баканова на засіданні парламенту не було. Із останнім словом він виступив на офіційному телеграм-каналі СБУ.

У ньому він зазначив, що міг би голосно звітувати про досягнення, але не буде, оскільки сповідує принцип "реальні справи не потребують словесної допомоги".

Водночас Баканов визнав, що "не все із запланованого вдалося довести до кінця". Насамкінець Баканов закликав не забувати про єдність під час війни.

За відставку Баканова проголосували 265 нардепів

Звільнення Баканова

17 липня президент України Володимир Зеленський звільнив генпрокурора Венедиктову і главу СБУ Баканова. Замість Баканова обов'язки голови СБУ поки виконуватиме колишній перший заступник Василь Малюк, а в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Потім Зеленський пояснив, що причиною такого рішення стали зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що усунення Івана Баканова з посади голови СБУ було прогнозованим. Також експерт висловив думку, що Зеленський "схильний до досить радикальних кадрових рішень".

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