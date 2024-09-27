'Він не прикинувся дурником': Трамп несподівано почав розхвалювати Зеленського

Зеленський представить Трампу свій план перемоги України.

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Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час брифінгу Трамп почав розхвалювати Зеленського і розплився в подяці. Відео вже розлетілося в Мережі.

Зеленський висловився про необхідність поділитися мирним планом України. Усі питання необхідно вирішити до листопада.

"Тому що після листопада ми не знаємо хто - тільки американці вирішать - хто буде президентом. Але ми розуміємо, що до листопада ми не можемо зупинити Путіна. Ми повинні це зробити, ми спробуємо на полі бою, наші героїчні солдати спробують. Але ми розуміємо, що після листопада ми повинні вирішити, і ми сподіваємося, що сила США буде дуже сильною, і ми розраховуємо на неї. Тому я вирішив зустрітися з обома кандидатами", - сказав Зеленський.

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Водночас Трамп акцентував увагу на необхідності закінчити війну в Україні. Для цього потрібно буде провести роботу з обома правлячими партіями США.

"Він (Зеленський - ред.) пройшов через пекло. Його країна пройшла через пекло, небагато країн проходили через це будь-коли де-небудь, ніхто ніколи не бачив нічого подібного, це жахлива ситуація... думаю, той факт, що ми зустрілися сьогодні, це дуже добрий знак і, сподіваюся, у нас буде хороша перемога, тому що якщо переможе інша сторона (Гарріс, - прим.), я не думаю, що у вас будуть якісь перемоги взагалі, якщо бути чесним. Ми сядемо й обговоримо це. І якщо ми переможемо, я думаю, задовго до 20 січня, до того, як я вступлю на посаду, ми зможемо придумати щось, що буде добре для обох сторін", - сказав Трамп.

Дивіться відео із зустрічі Трампа та Зеленського:

Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку / фото: скріншот

Водночас він згадав про свій імпічмент і почав дякувати Володимиру Зеленському за підтримку. Трамп розповідав про те, що у нього дуже хороші стосунки із Зеленським. Також він вказав і на хороші стосунки з Путіним, вважаючи, що це допоможе закінчити війну в Україні в разі його перемоги на виборах.

"Не знаю, чи знаєте ви, але коли вони, ці яструби, демократичні яструби, висунули імпічмент (у 2019-му, - прим.), який ми виграли, одна з причин, чому ми виграли так легко, - тому що коли президент Зеленський був на телефоні, він міг би удавати з себе дурника, але він сказав: "президент Трамп абсолютно не зробив нічого поганого". Він сказав це чітко і ясно. І яструби імпічменту згинули просто на місці. Він міг би сказати: "Ну... я не знаю, я не знаю". Я ніколи вам цього не говорив, чесно кажучи, але він був як сталь. Він сказав: "Президент Трамп не зробив нічого поганого" ... Я пам'ятаю, що він міг би прикинутися дурником. Але він не прикинувся дурником. Тож я ціную це. Тож у нас дуже хороші стосунки", - сказав Трамп.

Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський має представити під час візиту до США Джо Байдену та іншим світовим лідерам.

За даними The Times він насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа. Водночас, як пише CNN із посиланням на коментар президента Зеленського, у плані перемоги є чотири базові пункти й один додатковий - на період після війни.

Зустріч Трампа та Зеленського - що відомо

Нагадаємо, кандидат у президенти від Республіканської партії нещодавно зазначив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським. Однак у його штабі пізніше заявили, що така зустріч навіть не планувалася.

У п'ятницю, 27 вересня, стало відомо, що в Нью-Йорку все ж таки відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Її запланували на 9:45 за місцевим часом (16:45 за Києвом) у Trump Tower.

Раніше кандидат у президенти США зробив низку заяв і назвав українського президента Володимира Зеленського "найкращим продавцем на Землі". Тоді Дональд Трамп поскаржився, що Зеленський отримує допомогу під час кожного візиту до США.

Також скандальний політик заявив, що Росія має всі шанси на перемогу в Україні, зазначивши, що вона вже раніше "вигравала у Гітлера і Наполеона".

Крім цього, Трамп заявив, що США "застрягли в цій війні" і пообіцяв провести переговори, щоб вивести країну з російсько-української війни, якщо знову стане президентом.

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