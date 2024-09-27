Ядерні страшилки Путіна працюють на користь Трампа: розкрито хитрий шантаж Кремля

Російська гра в стратегію насправді вже програна, переконаний Олександр Хара.

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Експерт проаналізував ядерні погрози Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скріншот

Заяви диктатора РФ Володимира Путіна про зміну російської ядерної доктрини є сигналом того, що країна-агресор не здатна перемогти Україну на полі бою конвенційними засобами, заявив експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

"І для того, щоб досягти своїх політичних цілей, потрібно стримати партнерів у підтримці України, а в ідеалі - припинити допомогу взагалі", - пише він у колонці на Главреді.

Експерт не виключає, що заяви Путіна є сигналом для того, щоб цю риторику "використовували друзі РФ, насамперед із табору Трампа".

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"Зокрема, вже була стаття Дональда Трампа і Роберта Кеннеді, в якій вони хочуть "зупинити Третю світову війну". Оскільки, як сказав Трамп, Росію не можна перемогти, тому Україна має поступитися своїми територіями, суверенітетом тощо", - пояснює він.

Аналітик зазначає, що заяви Путіна викликані спробою позбавити Україну допомоги та змусити Захід погодитися з тим, що Україна має перебувати у сфері впливу РФ.

"Якби Путін справді захотів підкріпити свої попередні погрози з 2014 року, і дав вказівку підвищити стан готовності сил і зарядити пару тактичних ракет, це було б потужнішим сигналом, ніж зміна засад державної стратегії ядерного стримування", - вказав він.

Водночас експерт Центру оборонних стратегій вважає, що найголовніше - це реакція Китаю, Індії та інших країн Глобального Півдня, які періодично нагадують про неприпустимість застосування ядерної зброї: "Тобто це не більше, ніж черговий шантаж".

На його переконання, те, що робить Путін - це один із кроків ескалації заради стратегічного виграшу в Україні.

"Найголовніше, на що реагує розвідка НАТО - зміни в підготовці до застосування ядерної зброї. І якщо цього немає, то все це розмови. І головною реакцією буде готовність застосування зброї у відповідь <...> Російська гра в стратегію насправді програна. Тому що членство Фінляндії в НАТО означає більший контроль Альянсу над важливим ядерним кулаком на Кольському півострові, де атомні підводні човни з ядерними ракетами. А це, відповідно, більші можливості для розвідки і більші можливості завдати шкоди РФ у разі війни з НАТО", - додав Хара.

Що означають зміни у ядерній доктрині Росії Пункт про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти нібито "агресії" неядерних країн за підтримки ядерних, в тому числі, означає формальну легітимізацію удару по Україні. Україна не володіє ядерною зброєю, однак, за логікою російської пропагандою, її військові зусилля підтримує НАТО, члени якого володіють ядерною зброєю.

Ядерний шантаж Кремля - останні новини за темою

Раніше в ОП прокоментували ризик використання РФ ядерної зброї. Такими заявами партнери намагаються виправдати повільне ухвалення рішень, необхідних для швидкого і справедливого фіналу війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін може застосувати ядерну зброю. Один із можливих варіантів - удари агресора Росії по британських військових об'єктах поблизу своєї території, вважають журналісти інформагентства Reuters.

Як повідомлялося раніше, Микола Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом. Він повідомив, що Путін переляканий через те, що ЗСУ зайшли на територію Російської Федерації і операція в Курській області може тривати і розширюватися.

/ Инфографика: Главред

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