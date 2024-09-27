Вибори в США: що чекатиме Україну в разі перемоги Трампа або Гарріс - Розумний

У листопаді 2024 року в США відбудуться президентські вибори, основними кандидатами яких є нинішній віце-президент Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп. Політичний експерт Максим Розумний під час чату на Главреді поділився своїм поглядом на можливі наслідки для України у разі перемоги кожного з них.
На його думку, важко визначити, хто з них буде більш сприятливим для України, оскільки Трамп — непередбачуваний політик, а Гарріс, ймовірно, діятиме з обережністю та без різких змін. Найімовірніше, її політика буде орієнтована на збереження статус-кво, а замороження конфлікту може стати основним сценарієм.
"Трамп може поводитися по-різному. Але те, що він не буде домагатися повної швидкої поразки Путіна, це однозначно. Він намагатиметься якимось чином догодити Путіну, допомогти йому "зберегти обличчя". Тут усе залежатиме від того, які обіцянки дасть Трамп, як швидко він готовий зняти всі обмеження і застереження проти Росії", - сказав експерт.
Розумний додав, що якщо Трамп обіцяє відновлення відносин з Росією, це може призвести до того, що Путін припинить війну, робитиме символічні кроки для примирення, спробує реабілітуватися на міжнародній арені та запропонує "почати все з чистого аркуша".
"Що для нас це означає? Нам це дасть певний перепочинок. Перед ними відкриється шлях Фінляндії після 1945 року", - зазначив він.
У такому випадку Україна може опинитися на периферії інтересів обох кандидатів, але ці варіанти залишаються гіпотетичними, оскільки результати виборів ще важко передбачити.
"А ще більш гіпотетичні - що буде після: хто визнає результати, у яке русло піде внутрішній громадянський конфлікт у США, що на цьому тлі виникне, з якими труднощами зіткнеться нова американська адміністрація. Тобто буде багато невідомих. І, на жаль, українське питання стоїть у залежності від усіх цих речей", - резюмував він.
Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Вибори в США - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, віцепрезидентка США та кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс підтвердила готовність США продовжувати підтримку України.
Колишній президент США Дональд Трамп, кандидат від Республіканської партії, висловив бажання досягти миру у війні в Україні, заявивши, що прагне покласти край "цьому жаху". Його заява пролунала у відповідь на критику віцепрезидента Камали Гарріс, яка охарактеризувала підхід Трампа як "пропозицію капітуляції".
Під час дебатів кандидатів у президенти США Трамп ухилився від прямої відповіді щодо війни в Україні, натомість Гарріс висловила чітку підтримку Києву.
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