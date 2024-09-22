Домовленість з США про вступ в НАТО: експерт про додатковий пункт плану перемоги

Вступ до НАТО буде для нас буде після завершення нинішньої війни ключова гарантія безпеки.

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Експерт розкрив додатковий пункт плану перемоги України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зізнався в інтерв’ю журналісту СNN Фаріду Закарія, що в плані перемоги є чотири базові пункти і один додатковий — на період після війни.

Політолог Володимир Фесенко висловлює думку, що найімовірніше йдеться про вступ України до НАТО. Своє бачення ситуації він озвучив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Я думаю, що пункт "на період після війни" — це саме про НАТО. Тому що це для нас буде після завершення нинішньої війни ключова гарантія безпеки. П’ята стаття НАТО, входження до цього Альянсу — гарантують безпеку, оскільки на жодну країну блоку Росія ніколи не нападала і не наважувалася це зробити, бо розуміє — навряд чи може протистояти Альянсу за всіх своїх ядерних амбіцій", — зазначив політолог. відео дня

Однак важливим моментом є те, що вступ України до НАТО може бути після війни. Фесенко нагадує, що про це говорять і політики, і експерти.

"Розмова про це була і минулого року на Вільнюському саміті НАТО, і цього року у Вашингтоні на ювілейному саміті блоку. Однак, щодо запрошення, то позиція української сторони давно відома. Запрошення заздалегідь, запрошення, як експерти кажуть, з відкладеною датою, або інша форма заяви про те, що Україна має бути в НАТО, можуть озвучити зараз, а сама процедура буде реалізована вже після завершення війни. Ось така ніби етапність пропонується. Можливо, це є і в тому плані, який буде представлений президентом Зеленським у США", — зазначив спікер.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Однак не варто втрачати з виду, що запрошення України до НАТО має бути не від президента США, не від генсека Альянсу, а від НАТО, від організації. Фесенко переконаний, що це має бути політичне рішення. І, як правило, воно ухвалюється на саміті Альянсу, пояснив політолог.

"Президент Байден може політично висловити свою позицію про те, що він вважає, що Україна повинна стати членом НАТО відразу ж після завершення нинішньої війни. Це може мати вплив. Саме рішення може бути ухвалене пізніше, але, звичайно, позиція чинного президента Америки може впливати. Хоча, звичайно ж, до уваги братиметься і позиція нового президента Сполучених Штатів Америки", — сказав гість ефіру.

Вступ країн до НАТО / Инфографика: Главред

Як підсумовує політолог Володимир Фесенко, розв’язати питання про вступ до НАТО до кінця поточного року неможливо.

"Це нереально за процедурами. Але позиція нинішнього президента США, звичайно ж, може мати значну політичну вагу. І тема НАТО, перспектива вступу України до НАТО одразу після завершення війни, безсумнівно, буде обговорюватися у Вашингтоні. І ця тема на перспективу. Ось, найімовірніше, це той додатковий пункт, про який сказав президент Зеленський", — резюмував Фесенко.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

План перемоги України - останні новини

Як відомо, 26 жовтня у Вашингтоні відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Главред назвав сценарій переговорів - йдеться про мирний план і дві вимоги Києва.

Таким чином Зеленський наступного тижня вирушить до США і представить "План перемоги України". В Офісі президента повідомили, що під час візиту Володимира Зеленського до США він виступить на Генеральній Асамблеї ООН, проведе зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, а також проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Зеленський розкрив завісу таємничості і розповів про свій план перемоги. Президент зауважив, що план розрахований на швидкі рішення партнерів, які мають відбутися в період із жовтня по грудень без зволікань, тоді представлений план спрацює.

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