Крок до гарантій безпеки: що обговорюватимуть лідери Європи в Парижі цього тижня

Зустріч у Парижі стане продовженням домовленостей, досягнутих під час серпневої зустрічі.

Європейські лідери збираються в Парижі для обговорення гарантій безпеки та підтримки України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Коротко:

Європейські лідери зустрінуться в Парижі 4 вересня щодо безпеки України

До зустрічі долучаться Мерц, Стармер, Рютте та фон дер Ляєн

Обговорюватимуть участь союзних військ та гарантії безпеки для України

У четвер, 4 вересня, в Парижі відбудеться зустріч європейських лідерів, які брали участь у серпневій зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на трьох дипломатів, ознайомлених із планами.

До столиці Франції прибудуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Водночас Єлисейський палац від коментарів відмовився.

Підготовка та плани

Президентка Єврокомісії зазначила, що минулого тижня глави оборонних відомств так званої "Коаліції бажаючих" провели зустріч і "розробили досить точні плани", включно з обговоренням "необхідних елементів для ефективного нарощування військ".

Вимоги України до союзників

Зокрема, Україна вимагає від західних союзників конкретних гарантій безпеки, включно з присутністю військ на своїй території в рамках будь-якої мирної угоди. За даними видання, до складу таких сил можуть увійти десятки тисяч військовослужбовців під керівництвом Європи, які отримають підтримку США, включаючи системи командування, управління та засоби розвідки і спостереження.

Безпекові угоди для України / Інфографика: Главред

Financial Times також наголошує, що ці домовленості були досягнуті на зустрічі між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у серпні.

Експертна оцінка гарантій

Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак висловив скепсис щодо ефективності західних гарантій безпеки для України. На його думку, такі гарантії не забезпечують стабільної впевненості:

"Сьогодні вони можуть існувати, а завтра зникнути. Політичні союзи розпадаються, лідери країн змінюються, і змусити когось дотримуватися зобов’язань, якщо він не хоче, практично неможливо".

Ступак пропонує альтернативу – політичну угоду про розміщення в Україні приватних іноземних компаній після завершення війни. Він зазначає, що присутність американських, британських та італійських компаній може стати реальним фактором стримування та стимулом для підтримки України у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, німецький уряд визначив своїм головним пріоритетом фінансування та допомогу Збройним силам України, а не відправку власних військових на українську територію, вказує Bild.

Також Війна Росії проти України може затягнутись на тривалий час. Країни Заходу зацікавленні в закінченні війни в Україні, однак це не може відбутись шляхом втрати нею незалежності. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю каналу ZDF.

Крім того, європейські столиці працюють над конкретними планами можливого розгортання військ в Україні після завершення конфлікту, і ці заходи отримають повну підтримку з боку США. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю Financial Times під час поїздки східними країнами ЄС, що межують з Росією.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

