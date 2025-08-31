Війна може закінчитися завтра": Мерц попередив, чим це обернеться для Європи

Мерц заявив, що війна Росії проти України може тривати довго, але її завершення не може відбутися ціною капітуляції та втрати Україною незалежності.

Війна не може бути закінчена шляхом капітуляції України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Мерц:

Війна Росії проти України може завершитись "уже завтра" шляхом капітуляції України

Такий сценарій означатиме, що після України настане черга "наступної країни"

Війна Росії проти України може затягнутись на тривалий час. Країни Заходу зацікавленні в закінченні війни в Україні, однак це не може відбутись шляхом втрати нею незалежності. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю каналу ZDF, яке цитує Європейська правда.

Він підкреслив, що метою залишається якнайшвидше завершення бойових дій, однак це не може відбутися шляхом капітуляції України.

Мерц зауважив, що війна могла б закінчитися вже завтра, але лише у випадку, якщо Київ здасться, відмовившись від своєї незалежності.

"Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А через день після цього настане наша черга. Це не варіант", – заявив Мерц.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, спецпредставник президента США Стів Віткофф припустив, що мирна угода між Україною та Росією може бути досягнута вже до кінця цього року або й раніше. Водночас директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик засумнівався у завершенні війни навіть у 2025-му, адже Росія наразі не готова до справжніх переговорів.

За його словами, Кремль висуває нереальні вимоги, які неможливо виконати, і намагається трактувати переговорний процес у власних інтересах. Це свідчить про відсутність у Москви щирого прагнення та реальних кроків для встановлення миру.

"На даний момент я скептично ставлюся до можливості укладання мирної угоди між Росією та Україною до кінця 2025 року. А от зниження інтенсивності бойових дій і зведення до критичного мінімуму бойових зіткнень по лінії фронту, як на мене, цілком реальне вже цього року. Але при цьому сторони будуть промацувати слабкі місця одна одної", - резюмував він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, німецький уряд визначив своїм головним пріоритетом фінансування та допомогу Збройним силам України, а не відправку власних військових на українську територію, вказує Bild.

Попри зосередження понад 100 тисяч військових, російська армія не змогла досягти відчутних результатів під Покровськом. Подібна ситуація спостерігається також у районах Часового Яру та Торецька, зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американських військових в Україні у рамках гарантій безпеки не буде. Водночас військову присутність на українській території забезпечуватимуть європейські партнери, проте за підтримки Вашингтона.

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

