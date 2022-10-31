'Настає його кінець': колишній посол Білорусі назвав найбільший страх Лукашенка

Чого найбільше боїться Лукашенко / kremlin.ru

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже боїться того, що буде далі. Всі вже бачать, що "настає його кінець". Про це заявив колишній посол Білорусі в Португалії, Іспанії, Франції та Польщі Павло Латушко в інтерв'ю виданню Гордон.

Латушко зізнався, що Лукашенко не ухвалює бездумно рішення, він починає сумніватися. Білоруський диктатор насправді боїться долі колишнього президента Югославії та Сербії Слободана Мілошевича, якого засудив Гаазький трибунал. Мілошевича знайшли мертвим у камері, у нього стався серцевий напад. Латушко стверджує, що Лукашенко особисто був знайомим з колишнім президентом Сербії.

"Ми ж бачимо, що настає його кінець, Україна переможе, і далі буде міжнародний кримінальний трибунал. Це відповідальність. Він дуже боїться долі… Мілошевича. На закритих нарадах він згадує, що "ми будемо сидіти в міжнародному трибуналі". Він дуже цього боїться. Він особисто знайомий був із Мілошевичем і постійно наводить цей приклад", - сказав Латушко.

Колишній посол вважає, що білоруський диктатор може спробувати домовитись з Китаєм та попросить про політичний притулок.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Проте їхньою ціллю буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю та Україною, щоб перерізати шляхи, якими, на їхню думку, у нашу державу постачається зброя від західних партнерів.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що ризик вторгнення з Білорусі у найближчі місяці залишається низьким. Адже російські окупанти не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Вторгнення з Білорусі для окупаційних військ буде дуже складним, їхній наступ можуть загальмувати Прип'ятські болота на півночі нашої держави.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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