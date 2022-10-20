Окупанти можуть знову напасти з Білорусі, але ціль не Київ – Генштаб/ Reuters, УНІАН

Російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Проте їхньою ціллю буде не Київ.

Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю та Україною, щоб перерізати шляхи, якими, на їхню думку, у нашу державу постачається зброя від західних партнерів. Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу у четвер, 20 жовтня.

"Загроза відновлення російськими збройними силами наступу на північному напрямку зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн партнерів", – заявив Громов.

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