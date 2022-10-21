"Хочуть відкрити другий фронт": Кулеба відповів, чи готова Україна до можливого нападу з Білорусі

Кулеба відповів, чи готова Україна до можливого нападу з Білорусі/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін стягує свої війська до Білорусі й намагається схилити самопроголошеного президента РБ, щоб і його війська відкрито вступили у війну. Для Путіна потрібне протистояння з Україною на півночі нашої держави, щоб відтягнути частину українських військ з півдня і сходу й послабити там контрнаступ.

Україна зараз працює над запобіганням загрозі нападу з боку Білорусі, але при цьому готується до різноманітних сценаріїв розвитку подій. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Він пояснив, що країні-агресорці вигідне відкриття другого фронту на півночі України, адже таким чином Путін намагатиметься скувати українські військові сили і послабити тиск контрнаступу на півдні і сході.

Проте українським військовим зрозумілі наміри Кремля, і вони стежать за ситуацією. Кулеба зазначив, що Володимиру Зеленському уже зроблені всі доповіді з цього питання, і президент України дав відповідні доручення військовим і дипломатам

"Кожен зараз робить все на своїх ділянках фронту, щоб запобігти цьому і зробити Україну максимально підготовленою до будь-якого сценарію", – зазначає очільник МЗС.

Ризик вторгнення з Білорусі залишається низьким

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що ризик вторгнення з Білорусі у найближчі місяці залишається низьким. Адже російські окупанти не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу.

Вторгнення з Білорусі для окупаційних військ буде дуже складним, їхній наступ можуть загальмувати Прип'ятські болота на півночі нашої держави.

Також аналітики зазначають, що в окупантів мало шансів погіршити українські логістичні лінії своїм вторгненням з півночі, адже Україна має достатньо автодорожніх та залізничних вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Для того, щоб перекрити більше шляхів постачання, загарбникам хіба що доведеться просуватися більше вглиб України. Але на це в окупантів зараз немає сил.

Крім цього, зазначається, що військове угруповання росіян у Білорусі станом на цей час занадто мале, щоб становити загрозу Києву.

Ризик повторного нападу окупантів з Білорусі

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Путін накопичуватиме свої сили у Білорусі й створить там нове угруповання російської армії. Він може кинути це угруповання у новий наступ на Київ за певних умов. Проте загарбники не будуть готові йти в атаку з півночі найближчим часом – наступ буде можливий лише ближче до Нового року.

У той же час помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін зазначив, що РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

У ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Проте їхньою ціллю буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю та Україною, щоб перерізати шляхи, якими, на їхню думку, у нашу державу постачається зброя від західних партнерів.

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