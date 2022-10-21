Лукашенко різко 'перевзувся' і заявив, що він нібито не хоче війни

Лукашенко цинічно заявляє, що не хоче війни / Колаж фото УНІАН, t.me/modmilby

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирішив цинічно виправдатись та заявив, що він нібито не готується до війни проти України. Він намагається переконати, що "Білорусь не хоче війни", про це повідомляє Белта.

"Не звертайте уваги на це виття. Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогодні ніякої війни. Нам вона не потрібна. Треба заспокоїтися. Кожен повинен робити свою справу, якщо ми хочемо, щоб не було війни", – сказав Лукашенко.

Натомість Лукашенко зазначив, що Білорусь почала модернізовувати свою зброю. Самопроголошений президент хоче зробити це дуже швидко.

"Ми почали модернізацію танків. Будемо прискорюватися і посилювати", – додав Лукашенко.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Проте їхньою ціллю буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю та Україною, щоб перерізати шляхи, якими, на їхню думку, у нашу державу постачається зброя від західних партнерів.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що ризик вторгнення з Білорусі у найближчі місяці залишається низьким. Адже російські окупанти не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Вторгнення з Білорусі для окупаційних військ буде дуже складним, їхній наступ можуть загальмувати Прип'ятські болота на півночі нашої держави.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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