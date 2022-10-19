РФ не зможе напасти на Україну з Білорусі до кінця 2022 року, але навесні з'являться ризики - ВСУ

Росії навряд чи вдасться накопичити ресурси, щоб напасти на Україну з Білорусі до кінця року - Силкін / Колаж УНІАН, Reuters

Росія не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости. Режим Олександра Лукашенка і Москва проводять військову операцію, в якій Мінськ надає росіянам свої ресурси для війни проти України. Про це заявив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ймовірність повторної військової інтервенції Росії з території Білорусі сьогодні оцінюється як низька. До кінця року окупанти навряд чи накопичать сили для проведення подібної операції. Але повністю такого сценарію виключити не можна.

Крім того, за словами представника ЗСУ, навесні наступного року ризик вторгнення може серйозно зрости.

"Ймовірність повторного вторгнення агресора в Україну з Білорусі дуже низька, але повністю вона не виключається. За нашою оцінкою, до кінця року ворог не зможе накопичити достатньо сил і засобів для повторного наступу. А навесні така загроза може значно зрости", - пояснив ситуацію Силкін.

Також він додав, що режим Лукашенка в Білорусі і РФ сьогодні проводять спільну операцію, під час якої РБ надає росіянам свій повітряний простір, матеріальні засоби і боєприпаси. Велика частина ЗС Білорусі наразі дислокується в прикордонних областях.

"За офіційними даними, зараз на території Білорусі знаходяться 10 тисяч мобілізованих військовослужбовців Росії, 170 танків, 200 бойових броньованих машин і 100 мінометів", - підкреслив Євген Силкін.

Загроза нападу Росії на Україну з Білорусі

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін заявив, що Росія може піти на сценарій нового наступу з боку Білорусі. На його думку, такий варіант подій можливий у тому випадку, якщо українській армії вдасться звільнити великі українські міста. Наприклад, Херсон, або ж Донеччину і Луганщину.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що глава Кремля Володимир Путін створюватиме в Білорусі нове угруповання військ РФ. За певних умов окупанти можуть піти на Київ. Як вважає Арестович, наступ може відбутися ближче до Нового року.

Помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко сказав, що Росія, в рамках створення "спільного угруповання військ", перекине на територію білоруської республіки близько 9 тисяч військових. Також окупанти привезуть туди близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібру понад 100 мм.

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