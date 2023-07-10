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Німеччина проти швидкого вступу України до НАТО після війни - Bild

Ангеліна Підвисоцька
10 липня 2023, 18:05 оновлено 10 липня, 18:42
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Німеччина виступає проти прискореної процедури вступу України до НАТО за моделлю Фінляндії.
НАТО, Шольц
Німеччина проти вступу України до НАТО одразу після війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

США хочуть запропонувати Україні вступити до НАТО через кілька місяців після завершення війни без ПДЧ. Однак у Німеччині виступили проти цього. Про це повідомляє Bild.

США готові відмовитися від "Плану дії щодо членства" для України, але за умови "проведення подальших реформ".

"Ми хотіли запропонувати Україні модель Фінляндії, тобто вступ протягом декількох місяців, як тільки закінчаться військові дії", - йдеться в повідомленні.

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Однак Німеччина не згодна з таким формулюванням про "практично повне приєднання України". Також уряд відмовляється зараз переглядати бухарестське рішення 2008 року для України і каже, що "про це не може бути й мови".

Таким чином, Німеччина виступає проти "згадки запрошення" або "законного місця України в НАТО".

Україні можуть дати право вступити до НАТО без ПДЧ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна погодила із союзниками на Заході рішення, яке передбачає усунення ПДЧ зі шляху України до вступу до Альянсу. За його словами, на саміті у Вільнюсі країни Альянсу повинні ухвалити рішення щодо запрошення України до колективного блоку безпеки Заходу.

"Після інтенсивних перемовин союзники з НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом", - сказав Кулеба.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Зеленський їде у Вільнюс на саміт НАТО.

Він також додав, що на саміті мають ухвалити важливе рішення – Україна може отримати право вступити до НАТО без ПДЧ. Україну запросять і приймуть до Північноатлантичного альянсу, коли буде зрозуміло, що всі умови відповідають необхідним критеріям.

Більше про вступ України в НАТО:

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