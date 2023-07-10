"Буде жорстка реакція": Кремль погрожує Україні за вступ до НАТО

Спікер російського президента-диктатора Дмитро Пєсков в істериці відреагував на найближчий саміт НАТО.
У Кремлі знову взялися за погрози і обіцяють "тверду реакцію", якщо НАТО прийме Україну в Альянс.
Так, у Путіна заявили, що "вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи".
"Київський режим намагається тиснути на країни НАТО, щоб вони продемонстрували Солідарність. Україна як член НАТО стане загрозою для Росії, що вимагатиме зрозумілої і жорсткої реакції", - сказав він, пишуть росЗМІ.
Саміт НАТО у Вільнюсі - що потрібно знати
11-12 липня у Вільнюсі, столиці Литви, відбудеться саміт НАТО-2023, на який зберуться глави країн-членів Альянсу.
Повідомляється, що Володимир Зеленський прибуде на саміт 12 липня. Сам президент заявив, що очікує від зустрічі НАТО запрошення в Альянс і гарантії безпеки і підкреслює, що не має наміру їхати туди "для розваги".
Тим часом, в МЗС України поінформували, що країни-члени НАТО погодилися скасувати План дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. Цьому передувала тривала дискусія, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.
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