Країни НАТО усунуть ПДЧ зі шляху України до вступу в Альянс - Кулеба

Країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо вступу України до НАТО.

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Кулеба розповів про вступ України до НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

"Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом", - зазначив він у Twitter.

Міністр зазначив, що це також найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення України стати членом Альянсу.

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ПДЧ - це так званий попередній етап членства в НАТО. У цей час країна-претендент має виконати індивідуальну програму підготовки до майбутнього членства.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що Україна стане членом НАТО, щойно дозволять обставини. На саміті НАТО Україна має отримати від союзників сигнал про те, що вона "належить до євроатлантичної родини" і її слід запросити до вступу, щойно дозволять обставини.

Пономарьов пояснив, коли станеться вступ України до НАТО та які перспективи. Він також додав, що важливо готувати НАТО до того, що в Росії буде зміна влади, тому треба визначатися і займати якусь позицію.

Україну будуть готові прийняти до НАТО. Майбутнє України - у Північноатлантичному альянсі, країни Заходу солідарні з Києвом і продовжать демонструвати свою підтримку, сказав Єнс Столтенберг.

Німеччина хоче заблокувати заявку України на членство в НАТО. Німеччина та США попередили, що вступ України до НАТО може перерости у активну війну між НАТО та Росією.

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