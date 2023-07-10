Важливе рішення прийнято: Зеленський їде до Вільнюса на саміт НАТО

Запрошення ж союзники можуть надати тоді, коли узгодять, що умови членства України відповідають необхідним потребам, заявив Столтенберг.

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НАТО, Володимир Зеленський, Столтенберг / Колаж Главред, фото president.gov.ua, pixabay

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Так генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь президента України під час своєї пресконференції.

За його словами, в НАТО очікують, що просування України в Альянс може навіть бути без аспектів ПДЧ.

Запрошення ж союзники можуть надати тоді, коли узгодять, що умови членства України відповідають необхідним потребам.

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"Країни-члени розглянуть прагнення України бути членом в НАТО і місце майбутнього України, звичайно, в НАТО. Я очікую, що ми узгодимо, що просування може бути без аспектів ПДЧ. І ми надамо відповідне запрошення Україні та приєднання до Альянсу, коли члени НАТО узгодять, що умови відповідають необхідним потребам", - сказав Столтенберг.

За словами генсека, союзники "посилять підтримку України, щоб наблизити її до НАТО". Для цього країни-члени будуть тісніше співпрацювати. Також рішення стосуватимуться того, щоб наблизити Україну ближче до членства в Альянсі, включаючи багаторічний пакет підтримки, перехід ЗСУ від радянського обладнання до обладнання стандартів НАТО.

"Ми забезпечимо повну взаємосумісність ЗСУ з країнами-членами НАТО. Також включаємо підтримку в розмінуванні, паливно-мастильних матеріалах, медобладнанні. Збільшимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО", - додав Столтенберг.

Як повідомляє УНІАН, з'явилася програма саміту на 12-е липня. Там прописано, що очікується спільна прес-конференція Зеленського з генсеком НАТО Столтенбергом.

Програма саміту НАТО на 12 липня / УНІАН

Участь Зеленського в саміті НАТО

Раніше участь Володимира Зеленського в саміті у Вільнюсі була під питанням, оскільки, за даними ЗМІ, президент України відмовлявся від участі, якщо там не будуть прийняті реальні кроки щодо вступу України в НАТО.

Сам президент Зеленський у недавньому інтерв'ю заявив, що його поїздка на саміт НАТО матиме сенс лише за умови отримання чітких гарантій безпеки для України на шляху вступу до Альянсу.

Вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі і глава МЗС Польщі Збігнєв Рау раніше висловили надію, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Дипломати дотримуються точки зору, згідно з якою наявність Західної зброї на балансі ЗСУ спростить процеси євроатлантичної інтеграції Києва.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільної з Володимиром Зеленським прес-конференції сказав, що Україна заслуговує на вступ до НАТО. За словами Ердогана, від справедливого миру в Україні ніхто не програє.

Президент США Джо Байден вважає, що у НАТО поки немає єдиного рішення щодо вступу України в блок. Однак Байден висловив готовність Вашингтона надати Києву гарантії безпеки за ізраїльською моделлю ще до того, як Україна вступить до Альянсу.

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