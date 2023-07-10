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Україна отримає право вступити до НАТО без ПДЧ - Столтенберг

Андрій Ганчук
10 липня 2023, 15:12 оновлено 10 липня, 15:35
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Союзники посилять Україну, щоб вона наблизилася до прямого вступу до Північноатлантичного альянсу, сказав генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.
Столтенберг, Зеленський
На саміті НАТО до Вільнюса, в якому ухвалять важливі рішення для України, буде присутній президент Зеленський / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

На саміті у Вільнюсі країни НАТО повинні ухвалити рішення, згідно з яким Україна може вступити до Альянсу без реалізації механізму Плану дій щодо членства в блоці. Україну запросять і приймуть до Північноатлантичного альянсу, коли буде зрозуміло, що всі умови відповідають необхідним критеріям. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як повідомляє РБК-Україна, під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою напередодні Вільнюського саміту він розповів про те, що на самому заході країни Альянсу повинні ухвалити рішення, згідно з яким Україна може вступити до НАТО без механізму ПДЧ.

За його словами, Україну приймуть до НАТО, коли Альянс вирішить, що всі умови інтеграції Києва відповідають потрібним умовам.

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"Країни-члени розглянуть прагнення України бути членом в НАТО і місце майбутнього України, звичайно, в НАТО. Я очікую, що ми узгодимо, що просування може бути без аспектів ПДЧ. І ми надамо відповідне запрошення Україні та приєднання до Альянсу, коли члени НАТО узгодять, що умови відповідають необхідним потребам", - пояснив Столтенберг.

Україну наблизять до вступу у НАТО

Крім того, генеральний секретар Альянсу уточнив, що союзники "посилять підтримку України, щоб наблизити її до НАТО". Для реалізації таких планів будуть ухвалені рішення, які включають багаторічний пакет підтримки української держави та перехід ЗСУ до стандартів НАТО.

"Ми забезпечимо повну взаємосумісність ЗСУ з країнами-членами НАТО. Також включаємо підтримку в розмінуванні, паливно-мастильних матеріалах, медобладнанні. Збільшимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Україні можуть дати право вступити до НАТО без ПДЧ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна погодила з союзниками на Заході рішення, яке передбачає можливість інтеграції Києва до НАТО без механізму Плану дій щодо членства. За його словами, на саміті у Вільнюсі країни Альянсу повинні ухвалити рішення щодо запрошення України до колективний блок безпеки Заходу.

"Після інтенсивних перемовин союзники з НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом", - сказав Кулеба.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що в саміті Альянсу у Вільнюсі візьме участь президент України Володимир Зеленський.

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