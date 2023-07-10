Закінчення війни миром посприяє вступу України до НАТО - Ердоган

Завершення війни, яку країна-агресор Росії розв'язала проти України та настання справедливого миру в першу чергу сприятимуть вступу України до НАТО. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє турецький портал "Анадолу".
"Ми вважаємо, що якнайшвидше припинення війни справедливим і міцним миром сприятиме процесу членства України в НАТО", - сказав він.
Турецький лідер також додав, що офіційна Анкара підтримує територіальну цілісність України і вірить в те, що в подальшому процес вступу Києва в НАТО помітно спроститься.
Турне українського президента Зеленського
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський увечері 7 липня прибув до Туреччини, де провів переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
До того Зеленський був у Словаччині, де провів переговори з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, а також провів зустріч з головою Національної ради Словаччини Борисом Колларом та словацькими парламентарями.
6 липня президент України Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентаріями, політиками і журналістами.
Увечері 6 липня Зеленський прибув до Чехії на зустріч з його чеським колегою Петром Павелом.
Під час зустрічі лідери України та Чехії зосередили увагу на питаннях загальної безпеки і взаємодії заради посилення оборони. Обговорювалося також можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС.
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