Закінчення війни миром посприяє вступу України до НАТО - Ердоган

Влада Туреччини достатньою мірою вірить у спрощення вступу України до НАТО, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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Президент Туреччини Ердоган висловився з приводу вступу України в НАТО / колаж Главред, фото УНІАН і сайт президента України

Завершення війни, яку країна-агресор Росії розв'язала проти України та настання справедливого миру в першу чергу сприятимуть вступу України до НАТО. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє турецький портал "Анадолу".

"Ми вважаємо, що якнайшвидше припинення війни справедливим і міцним миром сприятиме процесу членства України в НАТО", - сказав він.

Турецький лідер також додав, що офіційна Анкара підтримує територіальну цілісність України і вірить в те, що в подальшому процес вступу Києва в НАТО помітно спроститься.

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Турне українського президента Зеленського

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський увечері 7 липня прибув до Туреччини, де провів переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

До того Зеленський був у Словаччині, де провів переговори з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, а також провів зустріч з головою Національної ради Словаччини Борисом Колларом та словацькими парламентарями.

6 липня президент України Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентаріями, політиками і журналістами.

Увечері 6 липня Зеленський прибув до Чехії на зустріч з його чеським колегою Петром Павелом.

Під час зустрічі лідери України та Чехії зосередили увагу на питаннях загальної безпеки і взаємодії заради посилення оборони. Обговорювалося також можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС.

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