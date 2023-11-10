Медведєв зганьбився на весь світ і назвав прибалтів "другосортним набродом"

Дмитро Медведєв не втрачає жодної можливості зганьбитися своїми висловлюваннями в Мережі.

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Медведєв зганьбився на весь світ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Public Domain Pictures

Минулий президент Росії і заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв знову написав пост про Євросоюз, повний жовчі і обзивань, які збентежили навіть пропагандистів.

Політик країни-агресора 8 листопада вилив душу і написав у своєму телеграм-каналі все, що думає про переговори ЄС щодо вступу України до союзу. За словами Дмитра Медведєва, Урсула фон дер Ляєн є "шаленим гінекологом" "божевільної" Єврокомісії, який хоче взяти Україну ("Бандерокраїну") на збереження, а іншим країнам "зробити аборт". Таку "думку" Дмитро Медведєв висловив про насування "перерозподілу субсидій на користь Києва".

Однак на цьому красномовні вислови колишнього президента не закінчилися. Він допустив, що слабшим країнам, а саме "болгарам, прибалтам і іншому другосортному наброду" Європейський Союз запропонує "тугіше затягнути пояси".

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Ганьба Дмитра Медведєва / скріншот телеграм Дмитро Медведєв

Словесне виверження політика стурбували навіть кремлівські ЗМІ, одна зі столичних газет заявила, що "Дмитра Медведєва занесло".

Медведєва занесло / скріншот росЗМІ

У Мережі при цьому також ніхто не пройшов повз яскравих висловлювань і риторику Дмитра Медведєва порівняли з риторикою Гітлера, який колись вже виділяв у світі "другосортних" людей.

Медведєва порівняли з Гітлером / скріншот ЗМІ

Нагадаємо, скандальний політик з країни-агресора РФ Дмитро Медведєв вже не вперше загруз у своїх кровожерливих фантазіях з приводу України. Одного разу він у себе в Telegram розмріявся про приєднання Кремлем нових українських районів.

Також заступник голови Радбезу країни-агресора Росії і один з головних пропагандистів Кремля Дмитро Медведєв не раз видавав маячню про Сполучені Штати Америки та їх президента.

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