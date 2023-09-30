Медведєв безплідно розмріявся про приєднання нових українських земель

Скандальний російський політик Дмитро Медведєв, як зазвичай, безплідно розмріявся про приєднання нових українських територій.

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Дмитро Медведєв вкотре плювався отрутою у себе в Telegram / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Скандальний політик з країни-агресора РФ Дмитро Медведєв в черговий раз загруз у своїх кровожерливих фантазіях з приводу України. Цього разу у себе в Telegram він знову розмріявся про приєднання Кремлем нових українських районів.

Прислужник Путіна привітав росіян з річницею проведення так званого псевдореферендуму і незаконного приєднання українських територій до складу Росії (природно, не визнаного жодною цивілізованою державою).

"Рік тому на референдумах їх жителі прийняли доленосне рішення – бути зі своєю Батьківщиною. Цей вибір став символом не тільки відновлення історичної справедливості, а й єдності російського народу, його колосальної волі і самовідданості", – писав Медведєв.

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Також божевільний російський політик розмірявся про приєднання нових територій до складу Росії і назвав території України "споконвіку росіянами".

"Спеціальна військова операція триватиме до повного знищення нацистського київського режиму та звільнення від ворога споконвіку російських територій. Нових регіонів у складі Росії буде більше", - саме так Медведєв закінчив плюватися отрутою у вигляді тексту.

Заяви Медведєва щодо України

Як повідомляв Главред, Дмитро Медведєв істерив через Кримський міст. Так, Медведєв закликав "знищувати вище керівництво терористичних формувань". Крім того, одноразовий президент РФ також закликає вбивати родичів керівників України.

Нещодавно Медведєв почав погрожувати Україні "нестандартними ударами" через атаку по Москві. Він хоче підірвати українські сховища, транспортні вузли та нафтові бази. Одіозний політик цинічно почав розповідати про те, що українські військові нібито "не можуть домогтися успіхів у контрнаступі".

Крім того, Медведєв поскаржився на військову допомогу Заходу Україні. За його словами, якби не допомога Києву з боку союзників, російські окупанти, мовляв, "швидше закінчили б війну".

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