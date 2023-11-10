РФ втратила мінімум 197 льотчиків: у Росії оприлюднили статистику втрат окупантів

Найбільш "плачевна" для окупантів ситуація серед мотострілків і в Повітряно-десантних військах.

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РФ втратила мінімум 197 льотчиків під час війни в Україні/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Twitter Майор

Під час війни проти України загинули щонайменше 197 російських льотчиків – саме таку цифру вдалося точно підтвердити російським опозиційним журналістам.

Якщо дивитися на статистику по родах військ, то найбільші втрати в російській окупаційній армії фіксують у мотострілецьких і Повітряно-десантних військах. Про це повідомляє російська служба ВВС.

Опозиційні російські журналісти зібрали власну статистику і встановили імена 36 325 окупантів, які загинули під час повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну. Такі дані значно менші від тих, які публікує Генштаб Збройних сил України, тому що журналісти встановлюють поіменний список. Вони додають у список інформацію лише про тих загарбників, імена яких вдалося встановити.

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Втрати російських окупантів у війні/ ВВС

У виданні зазначають, що останнім часом фіксується загибель під час війни в Україні більшої кількості професійних російських військових, які брали участь у боях від початку повномасштабної війни.

Також завдяки зібраним даним стало відомо, що з червня до кінця жовтня цього року російська окупаційна армія втратила понад 370 офіцерів, серед яких 2 генерали.

У той же час серед так званих елітних російських військ найбільше втрат зафіксовано у Повітряно-десантних військах Росії. На другому місці у цьому списку – морська піхота, на третьому – "Росгвардія".

Втрати російських окупантів у війні/ ВВС

Нагадаємо, 9 листопада в окупованому Скадовську підірвали управління СК РФ. Один із завданих ударів в окупованому Скадовську припав по двоповерховій будівлі на вулиці Портовій, 59, в якій розташовувалися російські військові слідчі. В результаті обстрілу будівлю було повністю знищено. 10 окупантів загинули, 11 – були поранені.

Також повідомлялося, що у Брянській області росіяни ліквідували свого полковника ФСБ. Під час операції на території РФ російський добровольчий корпус розстріляв автомобіль з російськими прикордонниками.

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