'Байден у заручниках в України!': Медведєв видав ганебну маячнею про США

Російський чиновник-пропагандист нафантазував, що Байден і його сім'я "тотально залучені до українського розкладу".

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Медведєв зганьбився абсурдною заявою про Байдена / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Заступник голови Радбезу країни-агресорки Росії та один з головних пропагандистів Кремля Дмитро Медведєв видав чергову маячню про Сполучені Штати Америки та їхнього президента.

Так, в інтерв’ю одному з російських пропагандистських каналів Медведєв вдався до образ, натякнувши, що у американського лідера Джо Байдена низькі інтелектуальні здібності.

Окрім того, російський чиновник-пропагандист нафантазував, що Байден став "заручником" України, оскільки він та його родина "тотально залучені до українського розкладу".

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Він заявив, що Байден під час свого віцепрезидентства нібито давав українській владі "дурні інструкції". Крім того, Медведєв видав, що американський політик відправив сина Хантера до України заради "заробітку грошей".

Дивіться у нашому телеграм-каналі абсурдну заяву Медведєва:

Медведєв видав абсурдну заяву / скріншот

"Загалом, Байден залучений до України ментально, політично та економічно, що, крім інтелектуальних здібностей, пов'язало йому руки. Він перетворився на заручника України. Це його політичний курс, що дуже сумно і для самих США, і для України", - сказав запасний президент РФ.

Абсурдні заяви Медведєва

Як повідомляв Главред, Медведєв істерить через Кримський міст. Так, Медведєв закликав "знищувати вище керівництво терористичних формувань". Крім того, одноразовий президент РФ також закликає вбивати родичів керівників України.

Нещодавно Медведєв почав погрожувати Україні "нестандартними ударами" через атаку по Москві. Він хоче підірвати українські сховища, транспортні вузли і нафтові бази. Одіозний політик цинічно почав розповідати про те, що українські військові нібито "не можуть домогтися успіхів у контрнаступі".

Окрім того, Медведєв нафантазував про "криваве сало" та капітуляцію України. Поплічник глави кремлівського режиму хоче капітуляції від України, але не впевнений, що навіть вона призвела б до миру з РФ.

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