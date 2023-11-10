У Брянській області росіяни ліквідували свого полковника ФСБ

Під час операції на території РФ російський добровольчий корпус розстріляв автомобіль з російськими прикордонниками.

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РДК ліквідував полковника ФСБ / Фото: telegram russvolcorps / скрін відео russvolcorps

Бійці "Російського добровольчого корпусу", що воюють на боці України, успішно провели операцію у Брянській області Росії. Вони 9 листопада розстріляли автомобіль з російськими прикордонниками, у результаті чого ліквідували підполковника Федеральної служби безпеки Сергія Шатия. Цю інформацію підтверло ГУР України hromadske.

За повідомленням Telegram-каналу "Baza", обстріл стався в районі села Улица орієнтовно о 16:00. Невідомий зловмисник відкрив вогонь по автомобілю УАЗ "Патріот", що призвело до загибелі підполковника ФСБ.

Російський добровольчий корпус, який активно діє на боці України проти російських загарбників, підтвердив свою причетність до цієї події та заявив про успішну операцію.

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"Поки в Вільнюсі йшов благодійний аукціон, диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети та успішно провела основу транспорту супротивника у Брянській області", - зазначили у повідомленні.

В їхньому повідомленні зазначається, що диверсійно-розвідувальна група РДК здійснила напад на противника в Брянській області РФ та відео цієї події буде оприлюднено пізніше.

Скрін повідомлення РДК / Фото: скрин из telegram russvolcorps

Рейди РДК

Нагадаємо, російські добровольці здійснили спільну операцію з суміжними підрозділами та провели успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. За інформацією від представників "Російського добровольчого корпусу", в ході рейду було ліквідовано щонайменше одного співробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ), а десяток отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що РДК готується до проведення кількох операцій на території країни-агресорки, а також на фронті. Керівник штабу РДК сказав, що на даний момент більша частина бійців добровольчого формування перебуває в зоні бойових дій, але вони готуються й до нових операцій.

Також у ході своєї операції РДК спільно з Легіоном "Свобода Росії" взяли під контроль кілька населених пунктів на території Бєлгородської області Росії.

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