Медведєва жорстко "накрило": йому ввижається "отримання ІДІЛ української зброї"

Сумно відомий своїми скандальними заявами секретар Ради національної безпеки РФ Дмитро Медведєв видав нову маячню щодо України, проти якої країна-агресор розв'язала криваву війну.
У нього трапився справжній напад істерії після заяви Володимира Зеленського про те, що Росія одна з тих країн, яка стоїть за підтримкою дій терористичного угруповання ХАМАС.
"Хто стоїть за ХАМАС? Я думаю, що відповідь досить проста: той, хто їх підтримує. Ми можемо подивитися - підтримує публічно, підтримує зброєю. І це не перший день. Це не один день. Це відбувається тривалий час", - сказав Зеленський під час візиту до Румунії.відео дня
Медведєв відповів на справедливі звинувачення українського президента порцією брудної параноїдальної брехні.
При цьому він вирішив звинуватити Україну в міфічних зв'язках з терористичною організацією ІДІЛ.
"ІДІЛ (Ісламська держава) - традиційний партнер українського режиму, який виконує його терористичні завдання по всій планеті. Українська влада визнає близькість позицій бандерівської ідеології та ідеології ІДІЛ", - марить Медведєв.
Йому також привиділося, що ІДІЛ нібито регулярно отримує великі спонсорські внески від Зеленського.
"А також різноманітну зброю, яку вкрадено укронаціоналістами з поставок НАТО. Учасники ІДІЛ мають секретні рахунки в банках України і таємно скуповують українську нерухомість", - додав одноразовий президент РФ.
Раныше Медведєв погрожував бити по заводах Німеччини через постачання Taurus Україні. Експрезидент РФ розмріявся про удари по британських "найманцях" і заводах Німеччини.
Нагадаємо, раніше Медведєв безплідно розмріявся про приєднання нових українських земель. Скандальний політик з країни-агресора в черговий раз загруз у своїх кровожерливих фантазіях з приводу України.
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