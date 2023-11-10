Провів 128 одиниць техніки РФ під Київ: агента ФСБ 'закрили' на 15 років

Зрадник України, який провів під Київ понад 120 одиниць ворожої техніки, отримав 15 років позбавлення волі.

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Провів 128 одиниць техніки РФ під Київ / колаж: Главред, фото: СБУ

Ще один колаборант- агент ФСБ буде ув'язнений на 15 років. У перші дні війни фігурант на власному автомобілі "провів" під Київ 128 одиниць ворожої техніки окупантів. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Серед техніки, яку зрадник супроводжував із Сумської області до околиць Києва, були:

танки

бронетранспортери

самохідні артилерійські установки

Дана бойова техніка входила до складу передових ворожих підрозділів, які повинні були штурмувати столицю України, і була знищена Силами оборони України.

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Після своїх протизаконних дій агент-ФСБ повернувся в Сумську область і продовжив співпрацювати з ворогом навіть після звільнення регіону.

Колаборант був затриманий у серпні 2023 року. За матеріалами СБУ ворожого агента визнали винним за ч.1 і 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) і засудили до 15 років позбавлення волі.

Колаборант провів в Україні 128 одиниць ворожої техніки / скріншот t.me/glavredinfo

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області "виписали лікарняний" одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на бік ворога.

Також, стало відомо про те, що помер актор, уродженець Луганська Михайло Голубович. Він прославився ролями у фільмах "Пропала грамота", "Дума про Тараса Бульбу", "Дорога на Січ", "Козаки йдуть" та іншими, а також тим, що став на бік колаборантів і отримав орден з рук терориста Путіна.

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