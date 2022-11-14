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Макрон заявив про необхідність діалогу з Путіним

14 листопада 2022, 11:27

Також президент Франції вважає, що необхідно продовжувати діалог з президентом Ірану Ібрагімом Райсі.

Макрон
Еммануель Макрон / Фото Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що необхідно продовжувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом Ірану Ібрагімом Райсі.

За словами французького лідера, Франція і далі йтиме дипломатичним шляхом, особливо з людьми і країнами, які мають інші погляди.

"Дипломатія - це спілкування з людьми, з якими ви не згодні. І спробувати скоротити ці прогалини і зробити корисну роботу", - заявив президент в інтерв'ю France Inter.

На запитання про те, чи готовий Макрон і далі продовжувати діалог з Путіним і Райсі, він відповів ствердно.

"Так, необхідно продовжувати діалог", - сказав він.

Макрон додав, що його країна готова підтримувати переговори між Україною та РФ, а також продовжувати матеріальну й гуманітарну допомогу.

Як повідомляв Главред, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті, що підтримує відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у мир. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський 10 листопада заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, але з умовою. За його словами, переговори будуть вести з тим, хто зможе визнати, що Росія стала окупантом і дійсно готова до миру.

Раніше заступник керівника МЗС РФ Сергій Руденко заявив, що Москва нібито готова до переговорів з Києвом. І вже без попередніх умов. Для цього, за його словами, потрібна "добра воля України".

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, Росія постійно говорить про можливості переговорів з Україною, тому що це потрібно їм для зміцнення своєї армії та нового наступу на Україну. Такі переговори стали б для Путіна лише прикриттям, на жодні результати російський диктатор і не орієнтується.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна повністю не відмовлялася від переговорів з Росією. За його словами, позиція Києва залишається незмінною - для відновлення діалогу Росія повинна вивести свої війська з усіх українських територій.

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