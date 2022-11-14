Зеленський прибув у звільнений Херсон

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прибув до звільненого Збройними силами України Херсона. Він зробив заяву про те, що українські війська продовжують рухатися вперед для звільнення своїх територій і подякував НАТО та іноземним державам за підтримку.

Як повідомляє Reuters, український гарант приїхав до Херсона в понеділок, 14 Листопада.

Зеленський звернувся військовим ЗСУ і сказав, що армія України продовжує рухатися вперед і готова до миру.

Зеленський у Херсоні / скріншот 24 канал

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - сказав президент.

Також він подякував Північноатлантичному альянсу та світовим державам за підтримку України у боротьбі з військовою агресією РФ.

Армія України звільнила Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона, який з 3 березня перебував під окупацією Росії. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю і щастям зустрічали українських військових.

Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що першими до Херсона зайшли спеціальні підрозділи Збройних сил України. За його словами, Україна звільняє Херсон. Також він додав, що армія продовжить деокупацію інших захоплених територій.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна не має наміру йти на сценарій нібито "заморозки війни" після звільнення Херсона. За його словами, ЗСУ продовжать виконувати поставлені командуванням завдання і звільняти окуповані Росією українські землі.

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