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"Рішення має бути глобальним": президент Аргентини напрошується за стіл переговорів між Україною і РФ

14 листопада 2022, 09:25

Він заявив, що підніме це питання серед інших лідерів G20 на саміті в Індонезії.

Президент Аргентини Альберто Фернандес, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Президент Аргентини Альберто Фернандес заявив, що хоче взяти участь у переговорах між Україною та Росією/ Twitter Alberto Fernández, Офіс президента України, сайт Кремля

Президент Аргентини Альберто Фернандес заявив, що він не проти взяти участь у переговорах між Україною та Росією щодо війни. Він пообіцяв, що сприятиме діалогу Києва і Москви.

Про це Фернандес заявив на пресконференції за підсумками робочої поїздки до Франції 13 листопада, пише видання Buenos Aires Times. Він зазначив, що підніме це питання серед інших лідерів G20 на саміті в Індонезії.

"Ми домовилися з Макроном (президент Франції Еммануель Макрон – ред.), щоб поговорити з іншими лідерами G20, щоб побачити, чи можемо ми зробити якісь конкретніші дії на користь створення столу, який відновлює діалог і який починається з припинення вогню ", – зазначає президент Аргентини.

За його словами, діалог мають вести Україна і Росія, проте "рішення повинне бути глобальним і поза логікою блоків".

Фернандес наголосив, що хоче брати участь переговорах, тому що хоче "знайти рішення".

Він засудив "непристойність" конфлікту. За словами Фернандеса, зберігається небезпека ядерних ударів, а війна уже має серйозні наслідки для світу і сильно впливає на країни, які розвиваються.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Раніше повідомлялося, що Росія постійно говорить про можливість переговорів з Україною, тому що це потрібно їм для укріплення своєї армії і нового наступу на Україну. Такі перемовини стали б для Путіна лише прикриттям, ні на які результати російський диктатор і не орієнтується. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що Росія "дозріє" до справжніх переговорів з Україною і виведення військ. У РФ вже багато хто вважає, що війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, пора закінчувати. РФ може попросити сісти за стіл переговорів після того, як українські військові звільнять Луганськ або Донецьк.

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія оцінив ймовірність відновлення переговорів між Україною та РФ. Він назвав 4 умови відновлення переговорів з РФ:

  • відновлення територіальної цілісності України;
  • відшкодування всіх завданих збитків;
  • покарання всіх військових злочинців;
  • дієві гарантії не повторення агресії РФ.

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війна в Україні Аргентина Володимир Зеленський Володимир Путін вторгнення Росії
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