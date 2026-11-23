Ключові факти:
- Негода 24 листопада накриє більшу частину України
- Найскладніше буде на Сумщині, Полтавщині та Харківщині
- Лише Київщина, Житомирщина й Чернігівщина – без попередження
Значний мокрий сніг, налипання снігу та ожеледиця на дорогах очікуються у вівторок, 24 листопада, у трьох областях на сході та північному сході України, а в більшості регіонів посилиться вітер. Через негоду майже по всій країні оголошено перший, жовтий рівень небезпечності, повідомляє Український гідрометцентр.
Найважча обстановка складеться в нічні години, коли водіям і пішоходам у трьох прифронтових та прикордонних регіонах доведеться бути особливо обережними.
"24 листопада вночі у Сумській, Полтавській і Харківській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - попереджають синоптики.
Пориви до 20 м/с і жовтий рівень небезпеки
Окрім опадів, негоду посилить вітер. У центральних, східних і південних областях його пориви сягатимуть 15–20 м/с, а вдень така ж ситуація очікується і на заході країни.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий) поширюється на всю територію України. Винятком стали лише Житомирська, Київська та Чернігівська області.
Якою буде погода в Україні до кінця тижня
Синоптик Ігор Кібальчич, прогноз якого наводив Главред, зазначив, що наступні дні принесуть поступове зниження температури.
"Протягом тижня в Україні очікується поступове зниження температури повітря та стабілізація погодних умов", - зазначив синоптик.
Він також звернув увагу, що похолодання супроводжуватимуть опади та поривчастий вітер.
"Похолодання також супроводжуватиметься снігом та поривчастим північним вітром, швидкість якого в окремих регіонах може сягати 15-17 м/с", - пояснив Кібальчич.
За його прогнозом, у середу, 25 листопада, вночі температура опуститься до -1...-6 градусів, удень становитиме від -2 до +3 градусів, а в Карпатах уночі - до -6...-11 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха заявляла, що уже з неділі, 22 листопада, дощі в Україні почнуть змінюватися мокрим снігом. Місцями дороги вкриє ожеледиця, а наприкінці наступного тижня на північному сході стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів.
Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що в Україну насувається похолодання. До вихідних нічна температура може опуститися до -3...-7 градусів.
Синоптик Віталій Постригань прогнозував, що робочий тиждень буде холодним, із більш вираженим зимовим характером. Очікуються сніг і мокрий сніг, місцями може утворитися нестійкий сніговий покрив. На дорогах зберігатиметься ризик ожеледиці.
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