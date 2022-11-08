Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Україною та РФ, але є нюанс

Еммануель Макрон / Фото Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час пресконференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ, передає zn.ua.

"Ми хочемо повернення у мир. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з країною-агресором Російською Федерацією.

Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути суто декларативною та необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

Переговори України та Росії

2 листопада турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За даними ЗМІ, турецький лідер закликав вивести всі російські війська з окупованих територій України і сісти за стіл переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван 4 листопада заявив, що Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути всі захоплені території.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може піти на переговори з РФ, оскільки країна-агресор висуває Києву окупаційні умови. Кремль хоче, щоб українська держава, мовляв, "визнала" захоплений Крим "частиною Росії" і відмовилася від окупованого Донбасу. Москва не налаштована на реальну розмову і прикриває "прагненням до діалогу" свої загарбницькі цілі.

Раніше Зеленський поставив крапку в політичних переговорах з РФ. Президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, згідно з яким Україна не проводитиме переговорів з Путіним. Указ глави держави вступив в силу.

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