Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Україною та РФ, але є нюанс

Президент Франції вважає, що в певний момент доведеться відновити переговори між Києвом та Москвою.
Президент Франції Еммануель Макрон підтримує відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час пресконференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.
Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ, передає zn.ua.
"Ми хочемо повернення у мир. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.
Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з країною-агресором Російською Федерацією.
Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути суто декларативною та необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.
Переговори України та Росії
2 листопада турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За даними ЗМІ, турецький лідер закликав вивести всі російські війська з окупованих територій України і сісти за стіл переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван 4 листопада заявив, що Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути всі захоплені території.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може піти на переговори з РФ, оскільки країна-агресор висуває Києву окупаційні умови. Кремль хоче, щоб українська держава, мовляв, "визнала" захоплений Крим "частиною Росії" і відмовилася від окупованого Донбасу. Москва не налаштована на реальну розмову і прикриває "прагненням до діалогу" свої загарбницькі цілі.
Раніше Зеленський поставив крапку в політичних переговорах з РФ. Президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, згідно з яким Україна не проводитиме переговорів з Путіним. Указ глави держави вступив в силу.
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