Путіну через посередника запропонували мир з Україною: ЗМІ назвали 8 пунктів договору

Путіну запропонували умови для припинення війни - ЗМІ / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін нібито отримав "пропозицію миру" з Україною. Вона виходить від країни-посередника, яка не називається. При цьому президенту РФ "були передані настійні рекомендації не відмахуватися від пропозиції". Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Зазначається, що Путін виступив ініціатором кулуарних переговорів через довірених осіб-посередників у різних форматах, щоб спробувати вийти на домовленості про замороження бойових дій в Україні або знайти можливість укладення мирної угоди з урахуванням інтересів російського керівництва.

Також канал опублікував умови "мирної угоди":

"Росія виводить війська з окупованих територій та дає можливість ЗСУ вийти до державного кордону;

Крим виноситься за дужки на сім років;

Росія отримує гарантії не вступу України до НАТО впродовж семи років;

Крим - демілітаризована зона повністю (лише стрілецька зброя) ;

Чорноморський флот ВМФ Росії залишає Крим;

Сухопутний кордон Росії та Республіки Білорусь з Україною - демілітаризована зона 100 км (від російських важких озброєнь);

Гарантії взаємного не нападу готові зафіксувати і контролювати шість країн;

Придністров'я переходить під контроль Молдови.

"Сьогодні та найближчі кілька днів Путін буде обговорювати пропозицію. Ми, з надією ставимося до можливості завершення конфлікту в Україні шляхом укладення миру між сторонами, тому не даємо детальну інформацію, не вказуємо країни і не визначаємо дійових осіб", - додали на каналі.

Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський 10 листопада заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, але з умовою. За його словами, переговори будуть вести з тим, хто зможе визнати, що Росія стала окупантом і дійсно готова до миру.

Раніше заступник керівника МЗС РФ Сергій Руденко заявив, що Москва нібито готова до переговорів з Києвом. І вже без попередніх умов. Для цього, за його словами, потрібна "добра воля України".

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, Росія постійно говорить про можливості переговорів з Україною, тому що це потрібно їм для зміцнення своєї армії та нового наступу на Україну. Такі переговори стали б для Путіна лише прикриттям, на жодні результати російський диктатор і не орієнтується.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна повністю не відмовлялася від переговорів з Росією. За його словами, позиція Києва залишається незмінною - для відновлення діалогу Росія повинна вивести свої війська з усіх українських територій.

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