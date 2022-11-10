"Двері ще не зачинив": Зеленський назвав нову умову щодо переговорів з РФ

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, але з умовою.

Під час інтерв'ю для CNN Зеленський заявив, що переговори будуть вести з тим, хто зможе визнати, що Росія стала окупантом і дійсно готова до миру.

"Крім ультиматумів я нічого не чув від нинішнього президента Російської Федерації", - заявив Зеленський.

За його словами, він не зачинив двері для переговорів, а Україна готова говорити з РФ. Однак говорити вже з іншою Росією, з тим, хто дійсно готовий до миру, хто готовий визнати, що тепер вони окупанти.

"Треба все повернути. Земля, права, свобода, гроші. А головне - справедливість. І поки я не чув подібних заяв від РФ - ні від Путіна, ні від когось", - додав президент.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади і остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава Української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України і визнає, що зробила "жахливу помилку".

Також Зеленський підкреслив, що заяви керівництва Росії про готовність до переговорів є брехнею і це дуже добре розуміють у світі.

"Абсолютно божевільна впертість господарів нинішньої Росії - кращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх навколо, щоб відправити ще десятки або сотні тисяч людей в м'ясорубку – мобілізованих або у вигляді якихось найманців", - сказав президент.

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