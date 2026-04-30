Мадяр поставив Україні ультиматум, щоб розблокувати вступ в ЄС - ЗМІ

Попри те, що Євросоюз намагається переконати Мадяра підтримати відкриття переговорів з Україною, майбутній угорський лідер зберігає жорстку позицію.

Мадяр вимагає поступок від Києва в обмін на переговори про членство в ЄС

Коротко:

Мадяр розширення прав угорської меншини для переговорів про вступ України до ЄС

Його вимоги повторюють 11 пунктів, які раніше просував уряд Віктора Орбана

Основні вимоги - освіта угорською мовою та захист прав меншини

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висунув умову для підтримки початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС. Він вимагає розширення прав угорської меншини в Україні. Про це пише Bloomberg.

За даними джерел видання, під час зустрічі в Брюсселі з президентом Євроради Антоніо Коштою Мадяр озвучив умови, які фактично дублюють перелік з 11 вимог уряду Віктора Орбана. Ключові претензії стосуються розширення прав угорської меншини в Україні й забезпечення безперешкодного доступу до освіти угорською мовою.

Попри те, що Євросоюз намагається переконати Мадяра підтримати відкриття переговорів з Україною, майбутній угорський лідер зберігає жорстку позицію. Хоча саму зустріч із Коштою він назвав "конструктивною", її атмосфера була значно напруженішою, ніж під час його попередніх перемовин із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

На думку джерел Bloomberg, така риторика Петера Мадяра стала неприємним сюрпризом для чиновників у Києві та Брюсселі. У дипломатичних колах сподівалися, що зміна влади в Угорщині та відхід Віктора Орбана розблокують процес євроінтеграції України та додадуть імпульсу офіційному старту переговорів щодо членства.

Водночас у Брюсселі наголошують, що Україна вже виконала попередні умови для запуску першого етапу переговорів про вступ до ЄС, а офіційний старт цього процесу може відбутися найближчими тижнями.

Як повідомляв Главред, раніше майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр заявив, що Угорщина не підтримує прискорений вступ України до ЄС, вважаючи його "абсурдним" для країни, яка перебуває у стані війни. Водночас він визнав Україну жертвою агресії.

Також, за даними Politico, Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія виступають проти прискореної процедури вступу України до ЄС, наполягаючи на стандартному процесі розширення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидкий вступ України до ЄС наразі неможливий, але наголосив на необхідності посилення її інтеграції в європейські інститути. За його словами, процес має передбачати поступове зближення та проміжні кроки, які в перспективі приведуть Україну до повноправного членства в Євросоюзі.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

