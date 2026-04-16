Наступ РФ захлинувся на старті: на якому важливому напрямку ЗСУ зламали план ворога

Зазначається, що у найближчій перспективі активність бойових дій з боку російських військ може зрости.

Весняний наступ РФ на Лиманському напрямку перетворився на серію поразок для окупантів

Головне з новини:

Росіяни провалили ривки на Лиманському напрямку

Ворог готує нові атаки у весняно-літній період

Лиман лишається ключовою ціллю армії РФ

Українські підрозділи стримали спробу російських військ різко наростити тиск на Лиманському напрямку наприкінці березня. За словами очільника пункту управління безпілотних систем підрозділу KRAKEN 1654 Данила Положухна в ефірі Ранок.LIVE, перші атаки ворога виявилися для нього невдалими та призвели до значних втрат.

"Ці перші їхні ривки, які вони почали ще під кінець березня, були дуже болісні для противника, вони зазнали втрат і після цього уповільнилися. Поки нічого значного", - зазначив він.

Попри це, ситуація на ділянці залишається напруженою. Російські сили намагаються ізолювати український плацдарм і створити додатковий тиск на логістику оборони. Військові оглядачі відзначають, що противник поступово нарощує інтенсивність боїв, тестуючи слабкі місця та змінюючи тактику.

Речник Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов наголошує, що з приходом весни російські війська отримали більше можливостей для перекидання особового складу та техніки на різні напрямки. Це може призвести до нових хвиль атак у найближчий період.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що у весняно-літній кампанії 2026 року Кремль може спробувати прорвати українську оборону в Донецькій області, зокрема на ділянці так званого "поясу фортець". Лиман, за їхніми оцінками, залишається ключовою точкою, яка відкриває шлях до Слов’янська та Краматорська - важливих центрів оборони на півночі Донеччини.

Фіксується також зміна підходів російських підрозділів: вони активніше застосовують піхоту, бронетехніку, мобільні групи, а також збільшують кількість ударів керованими авіабомбами та безпілотниками. Це свідчить про підготовку до можливого нового етапу наступальних дій.

Як росія використала великоднє перемир'я - думка експерта Як писав Главред, російські війська під час великоднього перемир’я активізували перекидання техніки з району Бердянська у напрямку північної частини Донецької області. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, переміщення здійснюється відкрито, без спроб маскування. Окупанти при цьому активно використовують Маріуполь як ключовий логістичний центр для посилення своїх сил на півночі регіону. "Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Не ховаючись", — зазначив очільник Центру.

Як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували наступальні дії вздовж усього фронту, який простягається приблизно на 1200 кілометрів. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, така інтенсивність пов’язана, зокрема, зі зміною погодних умов, і бойові дії ведуться майже по всій лінії зіткнення.

Крім того, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації на Донеччині російські окупаційні війська мають просування та нарощують сили для повного захоплення Мирнограда і прилеглих територій. За даними аналітичного проєкту DeepState, противник зосереджує піхоту й техніку, зокрема на півдні міста.

Нагадаємо, що окупанти продовжують формувати буферну зону вздовж державного кордону в Сумській області, намагаючись закріпитися на місцевості та виявити вразливі ділянки, зазначають аналітики DeepState.

Про джерело: Новини.LIVE Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network". До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

об’єктивність та неупередженість

повнота і всебічний аналіз інформації

простота і доступність

відсутність прихованої реклами

унікальність та оперативність

