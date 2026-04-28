Мадяр зробив заяву щодо зустрічі із Зеленським і висунув вимогу до України

Олексій Тесля
28 квітня 2026, 21:38
Петер Мадяр вимагає, щоб Україна скасувала "обмеження прав" для угорців.
Мадьяр, Зеленський
Петер Мадяр анонсував зустріч із Володимиром Зеленським

Головне:

  • Петер Мадяр ініціював зустріч з Володимиром Зеленським
  • Україна повинна скасувати обмеження прав для угорців, заявив Мадяр

Лідер партії "Тіса", яка перемогла на виборах в Угорщині, Петер Мадяр зустрівся з мером українського міста Берегово Золтаном Баб'яком.

"У своєму кабінеті я прийняв мера Берегова Золтана Баб'яка, який поінформував мене про становище угорців у Закарпатті та про жахи війни. Ми дійшли згоди, що в інтересах угорців, які проживають у Закарпатті, полягає необхідність вивести відносини між Угорщиною та Україною на нову основу. З огляду на вищесказане, я ініціюю зустріч на початку червня з президентом України Володимиром Зеленським, символічно, у місті Берегово, де проживає угорська більшість", – написав він у соцмережі Facebook.

Він зазначив, що мета зустрічі – допомогти угорцям Закарпаття та сприяти їхньому закріпленню на рідній землі.

"Настав час, щоб Україна скасувала обмеження прав, що існують вже понад десятиліття, і щоб угорці Закарпаття повернули всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі освітні права і знову стали рівноправними, шанованими громадянами України. Це також допоможе забезпечити, щоб після закінчення війни якомога більше угорців Закарпаття змогли повернутися на свою батьківщину. Якщо нам вдасться вирішити ці питання, це, безсумнівно, дозволить відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах між Україною та Угорщиною", – підкреслив Мадьяр, додавши, що вважає "перспективними, але недостатніми" поступки, оголошені українським урядом у 2025 році в галузі освіти.

Так, зазначив Мадяр, в Україні вища освіта залишається одномовною, випускні іспити проводяться українською мовою, і в інших офіційних сферах мовного вжитку також не відбулося істотних змін.

Петер Мадяр
"Як і раніше, офіційне мовлення в Україні суворо базується на одній мові. У державному управлінні, судах, офіційних процедурах можна використовувати лише українську мову. Угорська меншина не може вимагати офіційного обслуговування рідною мовою навіть у населених пунктах, де більшість населення становлять угорці. Обмеження збереглися також у сфері суспільного життя та культури: заходи та засоби масової інформації угорською мовою можуть функціонувати, але в умовах квот, реєстраційних та формальних вимог. У публічних виступах офіційні особи – наприклад, директори шкіл або мери – як і раніше, не можуть вільно користуватися своєю рідною мовою. Тому я закликаю українське керівництво зважитися на рішучі кроки у зазначених сферах на шляху до європейських цінностей та справжньої свободи й рівності", – підсумував Мадяр.

Що передувало

Як повідомлялося, для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) в Україні зареєструвалися 355 тис. 371 особа. Для абітурієнтів, які навчалися мовами корінних народів або національних меншин, Український центр оцінювання якості освіти забезпечує переклад завдань з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії. Цим правом скористалися 518 осіб, для 497 з них завдання перекладуть угорською мовою, для 18 – румунською, для 3 – польською.

Як раніше повідомляв Главред, Україна сигналізувала про готовність негайно розпочати діалог з новим керівництвом Угорщини та відкрити "нову сторінку добросусідства" у відносинах між двома країнами.

Нагадаємо, раніше в Угорщині відбулося голосування на парламентських виборах. У країні зафіксовано історично високу явку виборців.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що українські спецслужби нібито намагалися впливати на виборчі процеси в США, а також причетні до подібних дій в Угорщині.

Про персону - Петер Мадяр

Петер Мадяр — угорський політик і юрист. Він привернув увагу ЗМІ, коли у 2024 році оголосив про свій намір заснувати партію, пропонуючи альтернативу тому, що він вважав "штучним розколом" між парламентською опозицією та Fidesz-KDNP - правлячою коаліцією в Угорщині, пише Вікіпедія. Його партія "Тиса" стала переможцем парламентських виборів 2026 року.

Нова загроза для Києва і ще ряду міст: "Флеш" попередив про небезпеку

Нова загроза для Києва і ще ряду міст: "Флеш" попередив про небезпеку

"Ми відкидаємо": Ізраїль різко відреагував на звинувачення України щодо краденого зерна

"Ми відкидаємо": Ізраїль різко відреагував на звинувачення України щодо краденого зерна

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства

