"Це абсурдно": Мадьяр проти прискореного вступу України до ЄС

Ангеліна Підвисоцька
13 квітня 2026, 17:34оновлено 13 квітня, 19:04
Майбутній прем'єр Угорщини виступив із першими заявами після перемоги на виборах.
Петер Мадьяр проти прискореного вступу України до ЄС

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр, який переміг на виборах, зробив заяви про співпрацю з Росією, США та підтримку України. Він заявив, що Угорщина не підтримує прискорене вступ України до ЄС. Відео вже розлетілося в Мережі.

"З одного боку, йдеться про країну, яка перебуває у стані війни. Прийняти до Європейського Союзу країну, яка перебуває у стані війни, — це абсолютно абсурдно", — сказав він.

"Україна — жертва війни"

Мадяр визнав, що Україна є жертвою цієї війни. Угорщина не тиснутиме на Київ у питаннях укладення миру та підписання мирного договору.

"Ми не можемо вимагати від будь-якої країни відмовитися від своєї території. Якщо вони це зроблять, їх вважатимуть зрадниками. Ми утримуватимемося від втручання у внутрішні справи будь-якої іншої країни. Ми просимо всі країни вчинити так само щодо Угорщини.

Також він заявив, що в Україні знаходяться "угорські історичні міста".

"В Україні проживає дуже багато угорців. Там знаходяться наші історичні міста. У їхніх першочергових інтересах врегулювати спірні питання", - сказав Мадьяр.

Переговори з Путіним

Майбутній прем'єр Угорщини планує сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Географічне положення ані РФ, ані Угорщини не зміниться. Наша енергетична залежність від Росії також збережеться. Ми будемо вести переговори", - каже Мадьяр.

Водночас він заявив, що Росія становить загрозу безпеці.

"Я говорю не про російський народ — це чудові люди — а про російську державу. В історії Угорщини ми вже не раз стикалися з "російським ведмедем". Європа повинна готуватися захищати і відстоювати себе", — сказав він.

Відносини зі США

Петер Мадьяр заявив, що не дзвонитиме президенту США Дональду Трампу.

"Але якщо він або хтось із представників адміністрації США зв'яжеться з нами, ми будемо готові до діалогу", - додав він.

Також він додав, що хотів би познайомитися з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

"Коли він був тут, заявив, що вони будуть співпрацювати з наступним угорським урядом точно так само, незалежно від того, чи очолить його Віктор Орбан, чи опозиція, про склад якої вони на той момент не знали; сподіваюся, ми зможемо познайомитися", - сказав він.

Вибори в Угорщині - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Україна сигналізувала про готовність негайно розпочати діалог з новим керівництвом Угорщини та відкрити "нову сторінку добросусідства" у відносинах між двома країнами.

Нагадаємо, до вечора неділі, 12 квітня, в Угорщині завершилося голосування на парламентських виборах. У країні зафіксовано історично високу явку виборців.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що українські спецслужби нібито намагалися впливати на виборчі процеси в США, а також причетні до подібних дій в Угорщині.

Вас може зацікавити:

Хто такий Петер Мадьяр?

Петер Мадьяр — угорський політик і юрист. Він привернув увагу ЗМІ, коли 15 березня 2024 року оголосив про свій намір заснувати партію, пропонуючи альтернативу тому, що він вважав "штучним розколом" між парламентською опозицією та Fidesz-KDNP — правлячою коаліцією в Угорщині, пише Вікіпедія.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Приліт" у багатоповерхівку: що відомо про атаку дронів на Харків

"Приліт" у багатоповерхівку: що відомо про атаку дронів на Харків

06:50Україна
Більше F-16 і не тільки: Федоров анонсував потужний пакет допомоги, що відомо

Більше F-16 і не тільки: Федоров анонсував потужний пакет допомоги, що відомо

23:58Війна
Вріже -5: в Україні оголосили штормове попередження

Вріже -5: в Україні оголосили штормове попередження

23:53Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Більше ніж десерт: чому радянський пломбір неможливо відтворити сьогодні

Більше ніж десерт: чому радянський пломбір неможливо відтворити сьогодні

Китайський гороскоп на завтра, 14 квітня: Мавпам — суперечки, Собакам — починання

Китайський гороскоп на завтра, 14 квітня: Мавпам — суперечки, Собакам — починання

Угорщина не відмовиться від РФ одразу: Мадяр зробив відверту заяву щодо Путіна

Угорщина не відмовиться від РФ одразу: Мадяр зробив відверту заяву щодо Путіна

Гороскоп на завтра, 14 квітня: Левам - несподіванка, Скорпіонам - ризик

Гороскоп на завтра, 14 квітня: Левам - несподіванка, Скорпіонам - ризик

Останні новини

06:50

"Приліт" у багатоповерхівку: що відомо про атаку дронів на Харків

05:55

Коротка спідниця та яскрава посмішка: Алла Пугачова вразила святковим виглядом

05:11

Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

04:30

Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початокВідео

03:00

Зіпсують смак і посуд: які продукти не можна готувати в неіржавній сталіВідео

Хто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про боргиХто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про борги
02:24

Чи можна відповідати на "Христос воскрес!" фразою "Воскресне Україна!" - відповідь ПЦУ

13 квітня, понеділок
23:58

Більше F-16 і не тільки: Федоров анонсував потужний пакет допомоги, що відомо

23:53

Вріже -5: в Україні оголосили штормове попередження

23:01

Не тільки зайві кіловати: що буде, якщо залишати зарядку в розетціВідео

Реклама
22:30

Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

22:10

Не лише для коктейлів: 8 несподіваних способів використання горілки в побуті

22:00

Доба під впливом контрастів: які примхи підготувала погода для Дніпра

21:22

Не лише коралі: як українці створювали ідеал жіночої вроди 200 років тому

21:12

РФ тисне на Сумщині, Сили оборони відступили - 14 армійський корпус

20:14

Які серіали подивитися на вихідних: добірка кіно, що тримає в напрузі від початку

19:46

Ворог готує новий наступ на фронті: експерт розкрив, де РФ накопичує сили

19:29

Яку картоплю садити у 2026 році - топ сортів для великого врожаю

19:23

Новий курс валют на 14 квітня: що стало з гривнею

19:10

Шанс почати з чистого аркуша: Рейтерович розповів, чого чекати Україні від уряду МадяраПогляд

18:47

Цинічне рішення: федерація одного з видів спорту зняла всі обмеження з РФ

Реклама
18:27

Природна альтернатива хімії: як лимон і сіль допомагають прибрати дім

18:14

Пралка більше не буде трястися при віджиманні: як легко виправити проблему

17:44

Цибуля розміром із кулак: старі "дідівські" методи для гарного врожаюВідео

17:34

"Це абсурдно": Мадьяр проти прискореного вступу України до ЄСВідео

16:49

Троє дітей без батька: ексчоловіка онкохворої російської телеведучої ув’язнилиВідео

16:48

Чому сохне лохина і як її врятувати: головні помилки садівників

16:40

Тривають зустрічні бої: на ключовому напрямку РФ готує небезпечний маневр

16:31

Перемога Мадьяра на виборах в Угорщині: з'явилась невдоволена реакція Кремля

16:18

Про наліт на кранах можна забути на місяці: у Мережі завірусився дієвий лайфхак

16:12

Буданов прагне перевести державну машину в режим дії - ЗМІ про 100 днів голови ОП

15:54

Чотири знаки зодіаку приречені на багатство та велику владу - хто вони

15:47

"Невимовний біль втрати": у Лілії Подкопаєвої сталося горе

15:31

Житомирщину накриють дощі та заморозки: коли очікувати погіршення погоди

15:09

Чи можна дарувати ніж: коріння давніх заборон та спосіб обійти "прокляття"

14:53

Харків за Терехова накопичив рекордний борг за енергоресурси - $1 мільярд

14:48

Різке потепління накриє Львівщину: коли температура підскочить до +18

14:39

"Не хочу це все терпіти": Вінник зірвався на погрози у гнівному зверненніВідео

14:39

Як у СРСР жінки доглядали за собою: деякі методи можуть неабияк здивувати

14:23

Більше ніж десерт: чому радянський пломбір неможливо відтворити сьогодні

13:49

РФ перейшла до небезпечної тактики ударів "Шахедами": Флеш розкрив нову ціль ворога

Реклама
13:38

Як правильно українською - курити чи палити: відповідь здивує багатьох

13:24

Чому казати "вірна відповідь" неправильно - розкрито мовний нюансВідео

12:58

Угорщина не відмовиться від РФ одразу: Мадяр зробив відверту заяву щодо Путіна

12:45

"Перебував у нетверезому стані": Тарас Цимбалюк потрапив у ДТПВідео

12:15

Викидати заборонено: священник розповів, що робити з освяченою вербоюВідео

12:14

Київ готовий до діалогу з новим урядом Угорщини: Сибіга назвав ключові питання

12:03

Китайський гороскоп на завтра, 14 квітня: Мавпам — суперечки, Собакам — починання

11:55

Пригріє до +18 °C: на Рівненщину йде довгоочікуване потепління, названа дата

11:50

Гривня "похитнулася", валюта пішла вгору: скільки коштують долар і євро після Великодня

11:20

Нічні "мінуси" не страшні - як захистити рослини від заморозківВідео

