"Це абсурдно": Мадьяр проти прискореного вступу України до ЄС

Майбутній прем'єр Угорщини виступив із першими заявами після перемоги на виборах.

Петер Мадьяр проти прискореного вступу України до ЄС

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр, який переміг на виборах, зробив заяви про співпрацю з Росією, США та підтримку України. Він заявив, що Угорщина не підтримує прискорене вступ України до ЄС. Відео вже розлетілося в Мережі.

"З одного боку, йдеться про країну, яка перебуває у стані війни. Прийняти до Європейського Союзу країну, яка перебуває у стані війни, — це абсолютно абсурдно", — сказав він.

"Україна — жертва війни"

Мадяр визнав, що Україна є жертвою цієї війни. Угорщина не тиснутиме на Київ у питаннях укладення миру та підписання мирного договору.

"Ми не можемо вимагати від будь-якої країни відмовитися від своєї території. Якщо вони це зроблять, їх вважатимуть зрадниками. Ми утримуватимемося від втручання у внутрішні справи будь-якої іншої країни. Ми просимо всі країни вчинити так само щодо Угорщини.

Також він заявив, що в Україні знаходяться "угорські історичні міста".

"В Україні проживає дуже багато угорців. Там знаходяться наші історичні міста. У їхніх першочергових інтересах врегулювати спірні питання", - сказав Мадьяр.

Переговори з Путіним

Майбутній прем'єр Угорщини планує сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Географічне положення ані РФ, ані Угорщини не зміниться. Наша енергетична залежність від Росії також збережеться. Ми будемо вести переговори", - каже Мадьяр.

Водночас він заявив, що Росія становить загрозу безпеці.

"Я говорю не про російський народ — це чудові люди — а про російську державу. В історії Угорщини ми вже не раз стикалися з "російським ведмедем". Європа повинна готуватися захищати і відстоювати себе", — сказав він.

Відносини зі США

Петер Мадьяр заявив, що не дзвонитиме президенту США Дональду Трампу.

"Але якщо він або хтось із представників адміністрації США зв'яжеться з нами, ми будемо готові до діалогу", - додав він.

Також він додав, що хотів би познайомитися з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

"Коли він був тут, заявив, що вони будуть співпрацювати з наступним угорським урядом точно так само, незалежно від того, чи очолить його Віктор Орбан, чи опозиція, про склад якої вони на той момент не знали; сподіваюся, ми зможемо познайомитися", - сказав він.

Як раніше повідомляв Главред, Україна сигналізувала про готовність негайно розпочати діалог з новим керівництвом Угорщини та відкрити "нову сторінку добросусідства" у відносинах між двома країнами.

Нагадаємо, до вечора неділі, 12 квітня, в Угорщині завершилося голосування на парламентських виборах. У країні зафіксовано історично високу явку виборців.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що українські спецслужби нібито намагалися впливати на виборчі процеси в США, а також причетні до подібних дій в Угорщині.

Хто такий Петер Мадьяр? Петер Мадьяр — угорський політик і юрист. Він привернув увагу ЗМІ, коли 15 березня 2024 року оголосив про свій намір заснувати партію, пропонуючи альтернативу тому, що він вважав "штучним розколом" між парламентською опозицією та Fidesz-KDNP — правлячою коаліцією в Угорщині, пише Вікіпедія.

