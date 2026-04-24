"Неможливо": Мерц виступив із заявою щодо вступу України до ЄС

Сергій Кущ
24 квітня 2026, 22:33
Джон запропонував поступово залучати Україну до окремих сфер політики залежно від ходу реформ.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидке вступ України до Євросоюзу неможливе.

Водночас він вважає, що Україну слід сильніше залучити до діяльності ЄС, пише DW.

"Всім зрозуміло, що швидке вступ України до ЄС, звичайно, неможливе, але необхідно забезпечити більш тісну інтеграцію України в європейські інститути", - сказав Мерц журналістам за підсумками саміту глав держав і урядів ЄС у Нікосії, Кіпр.

Мерц підкреслив, що необхідно запустити в ЄС процес зі стратегією поступового зближення з Україною, що в підсумку це має привести до повноправного членства України в блоці.

"Але нам потрібні проміжні кроки. Я неодноразово говорив про це останніми днями з президентом Зеленським... Важливо, щоб це зближення зараз також прискорило переговори про вступ і стало мостом до майбутнього повноправного членства", - заявив канцлер Німеччини.

Україна націлена на вступ до ЄС: думка експерта

Експерт Центру міжнародних досліджень ОНУ імені І. І. Мечникова Денис Кузьмін переконаний, що, незважаючи на критику з боку Будапешта, приєднання України до Європейського Союзу принесе Угорщині економічні вигоди.

За його словами, для угорської економіки об'єктивно краще, щоб Україна перебувала всередині простору Шенгенської зони та Єврозони, а не залишалася зовнішньою межею ЄС. З економічної точки зору вступ України до Євросоюзу буде для Угорщини виключно позитивним, підкреслив Кузьмін в ефірі телеканалу FREEДOM.

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу та відкрити всі переговорні кластери ще у 2025 році.

Раніше повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Про джерело: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (дослівно "Німецька хвиля") — німецька державна радіостанція та телеканал, що веде мовлення за кордон. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- та телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, у тому числі й українською, повідомляє Вікіпедія.

"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте до 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна, у будівлю Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), що в Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).

За часів існування СРСР і "холодної війни" "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавало вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" і у вільному світі, яка придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда зараховувала до так званих "ворожих голосів".

