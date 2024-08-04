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Трамп принизив Білий дім через обмін із Росією: "Хочу привітати Путіна"

Яна Ставська
4 серпня 2024, 13:04
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Трампу не сподобався обмін ув'язненими з Росією. Хоча за період свого президентства він теж проводив аналогічні заходи.
Трамп принизив Білий дім через обмін із Росією: 'Хочу привітати Путіна'
Трамп накинувся на Байдена і його команду / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував Адміністрацію Байдена після проведеного обміну ув'язненими з Росією. Путіна ж він іронічно "похвалив".

Під час передвиборчого мітингу в Джорджії політик їдко висловився про спецоперацію між США та Росією.

"Я хотів би привітати Путіна з черговою чудовою угодою", - іронізував Трамп.

Потім він наголосив, що США випустили на свободу російських убивць.

"Вони (Білий дім, - Главред) випустили одних із найкращих убивць у світі. Ми повернули людей, але ми укладаємо жахливі, жахливі угоди! Добре, що вони повернулися. Але чи не буде це поганим прецендентом?!" - поцікавився Трамп у публіки.

Водночас Трамп знову почав озвучувати непідтверджену нісенітницю, що Вашингтон нібито "платив" Росії за обмін.

Варто зазначити, що сам Трамп, згідно з даними ЗМІ, щонайменше 4 рази проводив обміни з Росією, в рамках яких так само віддавав РФ ув'язнених в Америці.

Крім цього, Трамп перевторив увʼязнення у РФ кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича на тему своєї передвиборчої кампанії.

Обмін ув'язненими між США і РФ - головне

Як писав Главред, 1 серпня між РФ і США відбувся великий обмін ув'язненими. У списках були 24 людини, серед яких - російський убивця Вадим Красіков і заарештований російською владою так званий опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Водночас у рамках домовленості до США повернулися ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Вілан і російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева. Росія ж отримала вісім осіб, більшість - підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

В Україні з тривогою сприйняли новини про обмін заручниками між Росією і західними країнами через острах можливості таємних переговорів без участі України, писала газета The Wall Street Journal.

На думку головної редакторки порталу After Еmpire Ольги Курносової, у глави Кремля на це було кілька причин - зокрема, бажання Путіна показати здатність до переговорів . Зараз багато хто на міжнародному рівні обговорює можливість переговорів між Росією та Україною, додала вона.

Аналітик Віктор Андрусів погоджується, що цей обмін значно важливіший для Путіна, ніж для Заходу. Йому було принципово важливо повернути своїх агентів, щоб усім на майбутнє було зрозуміло, що їх не кинуть.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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