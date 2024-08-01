Путін повертає кілерів і шпигунів: між Заходом і РФ обмін ув'язненими – CBS

Щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині.

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Володимир Кара-Мурза і Вадим Красиков / The Insider

Великий обмін ув'язненими відбувається між Росією, США, Німеччиною і ще трьома країнами в четвер, 1 серпня.

У списках значаться 24 людини, серед яких російський убивця Вадим Красіков і заарештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза, повідомляє телеканал CBS News з посиланням на джерело в Білому домі.

Уточнюється, що в рамках домовленості на батьківщину повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Уілан і російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева.

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При цьому до США має прибути російський опозиціонер, колумніст The Washington Post Володимир Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грін-карти.

У рамках угоди щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісім осіб, більшість - підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

Серед російських громадян, яких планують обміняти, - Вадим Красиков, убивця, який відбуває довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира, вчинене на замовлення російської федеральної влади.

Домовленість про обмін координувалася низкою урядових установ США, зокрема Білим домом, Державним департаментом і Центральним розвідувальним управлінням.

Хто увійшов до списку обміну між Заходом і РФ

Як пише Insider, Росія віддає:

Евана Гершковича;

Володимира Кара-Мурзу;

Лілію Чанишеву;

Іллю Яшина;

Ксенію Фадєєву;

Андрія Пивоварова;

Пола Вілана;

Алсу Курмашеву;

Олега Орлова;

Сашу Скочиленко;

Дітера Вороніна;

Кевіна Ліка;

Ріко Крігера;

Патріка Шебеля;

Германа Мойжеса;

Вадима Останіна.

/ Верстка

Захід погодився віддати:

Вадима Красикова (з Німеччини);

Артема Дульцева (зі Словенії);

Анну Дульцеву (зі Словенії);

Михайла Мікушина (з Норвегії);

Павла Рубцова (з Польщі);

Романа Селезньова (зі США);

Владислава Клюшина (зі США);

Вадима Конощенка (зі США).

/ Верстка

Нагадаємо, у РФ заявили про припинення обміну полоненими з Україною. У Росії цинічно заявили про припинення обміну військовополоненими. Його нібито зупинили кілька місяців тому. Про це заявила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, повідомляють російські пропагандисти.

Раніше в СБУ і ГУР розкрили деталі обміну полоненими. У рамках 53-го обміну було повернуто 90 військових і 10 цивільних українців, розповів Андрій Юсов.

Як повідомлялося раніше, навколо обміну полоненими розгорівся скандал. Військові, які раніше повернулися з російського полону, стверджують, що 17 липня в Україну повернули військового, який перейшов на бік окупантів.

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