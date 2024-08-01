Путін повертає кілерів і шпигунів: між Заходом і РФ обмін ув'язненими – CBS

Великий обмін ув'язненими відбувається між Росією, США, Німеччиною і ще трьома країнами в четвер, 1 серпня.
У списках значаться 24 людини, серед яких російський убивця Вадим Красіков і заарештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза, повідомляє телеканал CBS News з посиланням на джерело в Білому домі.
Уточнюється, що в рамках домовленості на батьківщину повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Уілан і російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева.
При цьому до США має прибути російський опозиціонер, колумніст The Washington Post Володимир Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грін-карти.
У рамках угоди щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісім осіб, більшість - підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.
Серед російських громадян, яких планують обміняти, - Вадим Красиков, убивця, який відбуває довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира, вчинене на замовлення російської федеральної влади.
Домовленість про обмін координувалася низкою урядових установ США, зокрема Білим домом, Державним департаментом і Центральним розвідувальним управлінням.
Хто увійшов до списку обміну між Заходом і РФ
Як пише Insider, Росія віддає:
- Евана Гершковича;
- Володимира Кара-Мурзу;
- Лілію Чанишеву;
- Іллю Яшина;
- Ксенію Фадєєву;
- Андрія Пивоварова;
- Пола Вілана;
- Алсу Курмашеву;
- Олега Орлова;
- Сашу Скочиленко;
- Дітера Вороніна;
- Кевіна Ліка;
- Ріко Крігера;
- Патріка Шебеля;
- Германа Мойжеса;
- Вадима Останіна.
Захід погодився віддати:
- Вадима Красикова (з Німеччини);
- Артема Дульцева (зі Словенії);
- Анну Дульцеву (зі Словенії);
- Михайла Мікушина (з Норвегії);
- Павла Рубцова (з Польщі);
- Романа Селезньова (зі США);
- Владислава Клюшина (зі США);
- Вадима Конощенка (зі США).
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Раніше в СБУ і ГУР розкрили деталі обміну полоненими. У рамках 53-го обміну було повернуто 90 військових і 10 цивільних українців, розповів Андрій Юсов.
Як повідомлялося раніше, навколо обміну полоненими розгорівся скандал. Військові, які раніше повернулися з російського полону, стверджують, що 17 липня в Україну повернули військового, який перейшов на бік окупантів.
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