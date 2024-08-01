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Путін повертає кілерів і шпигунів: між Заходом і РФ обмін ув'язненими – CBS

Олексій Тесля
1 серпня 2024, 17:00
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Щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині.
Кара-Мурза, Красиков
Володимир Кара-Мурза і Вадим Красиков / The Insider

Великий обмін ув'язненими відбувається між Росією, США, Німеччиною і ще трьома країнами в четвер, 1 серпня.

У списках значаться 24 людини, серед яких російський убивця Вадим Красіков і заарештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза, повідомляє телеканал CBS News з посиланням на джерело в Білому домі.

Уточнюється, що в рамках домовленості на батьківщину повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Уілан і російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева.

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При цьому до США має прибути російський опозиціонер, колумніст The Washington Post Володимир Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грін-карти.

У рамках угоди щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісім осіб, більшість - підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

Серед російських громадян, яких планують обміняти, - Вадим Красиков, убивця, який відбуває довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира, вчинене на замовлення російської федеральної влади.

Домовленість про обмін координувалася низкою урядових установ США, зокрема Білим домом, Державним департаментом і Центральним розвідувальним управлінням.

Хто увійшов до списку обміну між Заходом і РФ

Як пише Insider, Росія віддає:

  • Евана Гершковича;
  • Володимира Кара-Мурзу;
  • Лілію Чанишеву;
  • Іллю Яшина;
  • Ксенію Фадєєву;
  • Андрія Пивоварова;
  • Пола Вілана;
  • Алсу Курмашеву;
  • Олега Орлова;
  • Сашу Скочиленко;
  • Дітера Вороніна;
  • Кевіна Ліка;
  • Ріко Крігера;
  • Патріка Шебеля;
  • Германа Мойжеса;
  • Вадима Останіна.
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Захід погодився віддати:

  • Вадима Красикова (з Німеччини);
  • Артема Дульцева (зі Словенії);
  • Анну Дульцеву (зі Словенії);
  • Михайла Мікушина (з Норвегії);
  • Павла Рубцова (з Польщі);
  • Романа Селезньова (зі США);
  • Владислава Клюшина (зі США);
  • Вадима Конощенка (зі США).
Скріншот
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Нагадаємо, у РФ заявили про припинення обміну полоненими з Україною. У Росії цинічно заявили про припинення обміну військовополоненими. Його нібито зупинили кілька місяців тому. Про це заявила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, повідомляють російські пропагандисти.

Раніше в СБУ і ГУР розкрили деталі обміну полоненими. У рамках 53-го обміну було повернуто 90 військових і 10 цивільних українців, розповів Андрій Юсов.

Як повідомлялося раніше, навколо обміну полоненими розгорівся скандал. Військові, які раніше повернулися з російського полону, стверджують, що 17 липня в Україну повернули військового, який перейшов на бік окупантів.

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